Гарантії безпеки для України мають бути союзницькими, і міжнародні партнери зацікавлені у сильній українській армії.

Президент України Володимир Зеленський відзначає, що Росія не має права вето на рішення НАТО.

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави сказав на брифінгу.

Як зазначив президент України, усі розраховують, що Україні будуть надані союзницькі гарантії безпеки від Європи, США та інших охочих країн.

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"Усі розраховують, що може бути той чи інший формат контингенту. Дехто скептичний щодо контингенту вважає, що НАТО чи 5-та поправка (5 стаття Вашингтонського договору про створення Альянсу - УНІАН) - міцніше. Я можу сказати, що ми розуміємо, що рішення щодо НАТО або будь-якого іншого формату повинно залежати від союзників НАТО, але точно не від бажання Росії, від її бачення, тим більше від її вето", - наголосив Зеленський.

Він додав, що у Росії немає жодної юридичної сили, щоб впливати на НАТО.

"Не треба їм давати такий пас, щоб у них була така можливість", - підкреслив Зеленський.

Також глава держави наголосив на позитивних сигналах від близьких союзників України. Відстоюється позиція про не зменшення української армії, посилення українського війська як гарантера безпеки України на сьогодні, а у майбутньому - гарантера безпеки для європейського континенту. "Усі зацікавлені в сильній, не зменшеній армії", - сказав Зеленський і додав, що йдеться про партнерів, з якими спілкується Україна.

За його словами, утримання і посилення української армії - це "обов'язок усіх нас" і що Україна самостійно зробити це не зможе, бо це серйозне фінансове навантаження.

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