Глава держави зазначив, що українці від проблем та викликів не втікають.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що настрій у його команді бойовий, дезертирів немає.

Як передає кореспондент УНІАН, про це президент заявив під час спілкування з представниками ЗМІ.

Він зазначив, що сьогодні його життя прекрасне, бо він потрібен.

"Настрій нормальний, бойовий. Команда у нас вся працює. Дезертирів у нас немає. Не тому, що дезертирів пристрілюють у воєнний час, а тому, що ніхто нікуди не побіг", - сказав Зеленський.

Глава держави зазначив, що українці від проблем та викликів не втікають.

"Ну як мінімум назад, вперед - можна", - додав він.

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