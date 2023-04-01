Сьогодні президент України ввів у дію санкції щодо колишнього глави компанії "Мотор Січ" В'ячеслава Богуслаєва, а також ще сотень фізичних осіб.

Президент України Володимир Зеленський, коментуючи запроваджені сьогодні санкції проти російських компаній та посадовців, наголосив, що Рада нацбезпеки та оборони України продовжить цю роботу, жоден пособник терористів не уникне відповідальності.

Про це Зеленський заявив під час традиційного вечірнього відеозверення.

"Підписав два укази щодо санкцій проти тих, хто працює на російську агресію", - нагадав він.

Президент додав, що йдеться про посадовців держави-агресора та її ВПК, зокрема про сотні компаній, а також про колаборантів.

"Йдеться про більш ніж 650 нових санкційних осіб. РНБО продовжить цю роботу. І жоден із тих, хто допомагає терористам, працює на них, постачає або виробляє зброю для терору, – жоден не уникне відповідальності", - наголосив Зеленський.

Глава держави підкреслив, що блокування спільників терору, ізоляція держави-терориста, її поразка і судові процеси – це те, що очікує всіх, хто розпочав і веде війну проти України та міжнародного порядку.

Сьогодні Зеленський ввів у дію нові санкції РНБО

Як повідомляв УНІАН, сьогодні президент України Володимир Зеленський підписав два укази про введення у дію рішень Ради нацбезпеки та оборони щодо застосування санкцій. Вони введені терміном на 10 років.

Першим указом санкції запроваджено проти 225 юридичних осіб - російських підприємств, заводів та 33 фізичних осіб.

Крім того, другий указ передбачає застосування санкцій ще до 240 фізичних осіб, переважно громадян РФ, у тому числі до екс-нардепа, екс-президента компанії "Мотор Січ" В'ячеслава Богуслаєва. У списку також екс-керівник Управління МВС України у Черкаській області Владимир Ліпандін. Серед інших підсанкційних є й громадяни Ірану.

Цим же указом санкції введено проти 155 юридичних осіб - російських підприємств, установ, в тому числі військового спрямування. Є у списку й іранська компанія.

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