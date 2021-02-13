На 14-15 лютого заплановано офіційний візит президента і першої леді до Об’єднаних Арабських Еміратів.

Президент України Володимир Зеленський разом з дружиною Оленою Зеленською прибули до Об’єднаних Арабських Еміратів.

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Відео сходу з трапа літака оприлюднив Офіс президента в Telegram-каналі.

"Президент і перша леді України прибули в Об’єднані Арабські Емірати, де перебуватимуть з офіційним візитом 14-15 лютого. Ці два дні будуть насичені важливими зустрічами, результатом яких стане поглиблення співпраці між двома країнами та підписання низки документів", - нагадала прес-служба.

Програма візиту Зеленського в ОАЕ

Під час візиту глава держави проведе переговори зі спадкоємним принцом Абу-Дабі, заступником верховного головнокомандувача Збройних сил ОАЕ Мухаммадом бін Заїдом Аль Нагаяном та віце-президентом, прем’єр-міністром, міністром оборони ОАЕ Мухаммадом бін Рашидом Аль Мактумом.

Зеленська зустрінеться з міністром культури та молоді ОАЕ Нурою бінт Мухаммад Аль Каабі, а також з представниками дирекції Дубайської опери та історико-культурної сфери Абу-Дабі.

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Автор: Юлія Петриченко