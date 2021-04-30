Як підкреслив глава держави, прикордонники одними з перших стали на захист України у 2014 році, демонструючи вірність країні та незламний дух.

Президент Володимир Зеленський відзначив 11 прикордонників державними нагородами за значний особистий внесок у справу охорони державного кордону, захист суверенітету й територіальної цілісності України.

Читайте такожЗеленського просять присвоїти Кернесу звання Героя УкраїниЯк передає прес-служба Офісу президента, відповідний указ № 182/2021 розміщений на сайті президента.

Зеленський відзначив особливий внесок захисників державних рубежів у забезпечення територіальної цілісності та суверенітету України.

«Сьогодні прикордонник України – не лише обличчя країни, яке бачать люди під час перетину державного кордону в пунктах пропуску. Це – насамперед захисник держави, відповідальний перед народом за непорушність кордону та його безпеку», – зауважив президент.

Як підкреслив глава держави, прикордонники одними з перших стали на захист України у 2014 році, демонструючи вірність країні та незламний дух.

«Надійна охорона державного кордону залежить не лише від сучасної зброї та техніки, а насамперед від людей, від їхньої фаховості, рішучості та готовності захищати. Вірю, що незабаром наші кордони знову стануть мирними. Бажаю українським прикордонникам професійних успіхів, щастя й добробуту їхнім родинам», – зазначив глава держави.

Довідка УНІАН. День прикордонника — професійне свято прикордонників України. Відзначається щорічно 30 квітня, починаючи з 2018 року.

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Автор: Костянтин Гончаров