Президент Володимир Зеленський відзначив 11 прикордонників державними нагородами за значний особистий внесок у справу охорони державного кордону, захист суверенітету й територіальної цілісності України.
Читайте такожЗеленського просять присвоїти Кернесу звання Героя УкраїниЯк передає прес-служба Офісу президента, відповідний указ № 182/2021 розміщений на сайті президента.
Зеленський відзначив особливий внесок захисників державних рубежів у забезпечення територіальної цілісності та суверенітету України.
«Сьогодні прикордонник України – не лише обличчя країни, яке бачать люди під час перетину державного кордону в пунктах пропуску. Це – насамперед захисник держави, відповідальний перед народом за непорушність кордону та його безпеку», – зауважив президент.
Як підкреслив глава держави, прикордонники одними з перших стали на захист України у 2014 році, демонструючи вірність країні та незламний дух.
«Надійна охорона державного кордону залежить не лише від сучасної зброї та техніки, а насамперед від людей, від їхньої фаховості, рішучості та готовності захищати. Вірю, що незабаром наші кордони знову стануть мирними. Бажаю українським прикордонникам професійних успіхів, щастя й добробуту їхнім родинам», – зазначив глава держави.
Довідка УНІАН. День прикордонника — професійне свято прикордонників України. Відзначається щорічно 30 квітня, починаючи з 2018 року.
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