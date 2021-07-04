Церемонія відбулася в рамках урочистостей, присвячених Дню ВМС.

В Одесі в пам'ять про загиблих моряків опустили вінки на воду Чорного моря.

Як передає кореспондент УНІАН, церемонія відбулася після урочистостей, присвячених Дню Військово-Морських Сил Збройних Сил України, що пройшли на морському вокзалі Одеського порту.

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У заході взяв участь президент Володимир Зеленський. Після того, як глава держави привітав присутніх з Днем ВМС ЗСУ, він піднявся на борт військового катера, який відправився у відкрите море для ритуального покладання на воду вінків.

Також відбувся повітряний парад: вертольоти ВМС ЗС України здійснили проліт над акваторією з демонстрацією державного прапора України та військово-морського прапора ЗСУ. На терасі морського вокзалу творчий колектив Центру військово-музичного мистецтва вітчизняних ВМС дав святковий концерт.

Крім того, у зв'язку зі святом у приміщенні морвокзалу відкрито виставку "Блокпост пам'яті", присвячену героїзму захисників України від російської агресії.

"Сі Бриз-2021": що необхідно знати

28 червня в Одесі стартували міжнародні навчання "Сі Бриз-2021". Це наймасштабніші навчання за 20 років.

З нагоди Дня ВМС ЗСУ до Одеси прибув президент Володимир Зеленський.

За словами представника ГУР МО України Вадима Скібіцького, Росія намагається протидіяти навчанням "Сі Бриз-2021" усіма можливими способами та для спостереження за міжнародними морськими маневрами РФ вивела в море весь корабельний склад Чорноморського флоту.

Довідка. Sea Breese - багатонаціональні військові навчання, які проводяться на території України починаючи з 1997 року. Організаторами навчань виступають Україна і США.

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Автор: Лариса Козова