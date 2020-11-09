Зеленський пообіцяв ізолюватися і продовжити працювати.

Президент України Володимир Зеленський захворів на COVID-19.

Про це він повідомив у своєму Telegram-каналі.

"Немає у світі щасливчиків, для кого б #COVID19 не становив загрози. Попри усі карантинні заходи, я теж отримав + результат. В мене 37,5, а всім бажаю 36,6! Втім, почуваюся добре", - написав Зеленський.

Президент пообіцяв ізолюватися і продовжити працювати.

"Більшість долає COVID-19. І я теж це пройду. Все буде добре!" - зазначив він.

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Автор: Денис Прядко