Володимир Зеленський отримав позитивний результат на COVID-19 / фото УНІАН
Президент України Володимир Зеленський захворів на COVID-19.
Про це він повідомив у своєму Telegram-каналі.
"Немає у світі щасливчиків, для кого б #COVID19 не становив загрози. Попри усі карантинні заходи, я теж отримав + результат. В мене 37,5, а всім бажаю 36,6! Втім, почуваюся добре", - написав Зеленський.
Президент пообіцяв ізолюватися і продовжити працювати.
"Більшість долає COVID-19. І я теж це пройду. Все буде добре!" - зазначив він.
Читайте також"Було нелегко": дружина Зеленського перервала мовчання та розповіла, як із сином перехворіла на COVID-19
Коронавірус у родині Зеленських: що відомо
- 12 червня дружина президента Олена Зеленська отримала позитивний результат тесту на COVID-19.
- 16 червня її госпіталізували до лікарні в Києві.
- 3 липня Офіс президента повідомив, що Зеленська одужала від COVID-19 і виписалася з лікарні.
- 21 серпня Володимир Зеленський повідомив, що разом з дружиною на COVID-19 хворів також їхній син.
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram