Президент України Володимир Зеленський запевняє, що не знає, хто вбив журналіста Павла Шеремета.
Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави сказав на підсумковій прес-конференції за результатами двох років його роботи на посаді.
"Я не знаю, хто вбивця. Повірте, якби я знав, я все зробив би, навіть те, що поза законом, щоб цих людей заарештувати", - сказав президент.
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Відповідаючи на запитання щодо можливої причетності контррозвідки служби безпеки до вбивства, Зеленський сказав: "Чи мають відношення? Імовірність причетності під час тієї каденції тих чи інших осіб, які могли б бути пов'язані з контррозвідкою, напевно є".
Вбивство журналіста Шеремета: що відомо
- Журналіст Павло Шеремет загинув у центрі Києва вранці 20 липня 2016 року внаслідок вибуху автомобіля.
- 12 грудня 2019 року в Нацполіції заявили, що в причетності до вбивства підозрюють музиканта, ветерана АТО Андрія Антоненка, дитячого кардіохірурга Юлію Кузьменко і військову медсестру Яну Дугарь.
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