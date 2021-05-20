Президент припускає ймовірність причетності до цього злочину контррозвідки служби безпеки.

Президент України Володимир Зеленський запевняє, що не знає, хто вбив журналіста Павла Шеремета.

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави сказав на підсумковій прес-конференції за результатами двох років його роботи на посаді.

"Я не знаю, хто вбивця. Повірте, якби я знав, я все зробив би, навіть те, що поза законом, щоб цих людей заарештувати", - сказав президент.

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Відповідаючи на запитання щодо можливої причетності контррозвідки служби безпеки до вбивства, Зеленський сказав: "Чи мають відношення? Імовірність причетності під час тієї каденції тих чи інших осіб, які могли б бути пов'язані з контррозвідкою, напевно є".

Вбивство журналіста Шеремета: що відомо

Журналіст Павло Шеремет загинув у центрі Києва вранці 20 липня 2016 року внаслідок вибуху автомобіля.

12 грудня 2019 року в Нацполіції заявили, що в причетності до вбивства підозрюють музиканта, ветерана АТО Андрія Антоненка, дитячого кардіохірурга Юлію Кузьменко і військову медсестру Яну Дугарь.

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Автор: Леся Лещенко