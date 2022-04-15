Президент нагадав, що сьогодні Україна вже 51-й день протистоїть повномасштабній російській агресії.

Президент України Володимир Зеленський у 51 день протистояння повномасштабному наступу РФ записав відеозвернення до українців.

Вперше за довгий час він вийшов на зв'язок у Instagram не з формальним відеозверненням-підсумками дня, а з мотиваційним відео. Відповідним роликом глава держави поділився на своїй сторінці в соцмережі.

"Бажаю здоров'я. 51-й день війни. Боремося за перший день миру! Всіх переможемо!" - сказав Зеленський та підняв вгору кулак.

Війна РФ проти України

24 лютого 2022 року РФ вторглася в незалежну Україну. Почалися обстріли та бомбардування українських міст. Масово гине мирне населення України.

27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може приєднатися до вторгнення РФ в Україну. Хоча РБ й так причетна до війни проти нашої країни, саме з її території путінські війська запускають ракети.

Окупанти обстрілюють мирні міста України. Домовленості про зелені коридори систематично порушуються. Евакуаційні конвої обстрілюються, що ускладнює евакуацію мирного населення та доставку в гарячі точки продуктів і медикаментів. У багатьох населених пунктах гуманітарна катастрофа.

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