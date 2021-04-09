На порядку денному візиту будуть питання співпраці в оборонному секторі, у сфері туризму та щодо угоди про вільну торгівлю.

Президент Володимир Зеленський 10 квітня здійснить візит до Туреччини.

Читайте такожУкраїна і Туреччина підписали військову угоду: Зеленський пояснив її значення (відео)Про це повідомляє турецьке агентство Anadolu.

Дипломатичні джерела підомили, що візит у суботу відбудеться в рамках 9-го засідання Стратегічної ради високого рівня Туреччини і України.

На порядку денному візиту будуть питання співпраці в оборонному секторі, у сфері туризму та щодо угоди про вільну торгівлю.

Вас також можуть зацікавити новини

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Віталій Саєнко