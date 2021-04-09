Реджеп Таїп Ердоган і Володимир Зеленський / REUTERS
Президент Володимир Зеленський 10 квітня здійснить візит до Туреччини.
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Дипломатичні джерела підомили, що візит у суботу відбудеться в рамках 9-го засідання Стратегічної ради високого рівня Туреччини і України.
На порядку денному візиту будуть питання співпраці в оборонному секторі, у сфері туризму та щодо угоди про вільну торгівлю.
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