'Ми залишились самі': Зеленський зізнався, як США відмовили у зброї перед вторгненням РФ

Президент наголосив, що на тлі стягнення військ РФ до українського кордону намагався запобігти цьому, просивши партнерів про превентивні санкції.

Президент України Володимир Зеленський розповів, що звертався до Європи та США за допомогою в озброєнні та санкціях, коли Кремль почав стягувати війська до кордонів з Україною. Втім, його проігнорували.

Як розповів Зеленський у ексклюзивному інтерв’ю Шону Ханніті для Fox News, ще до повномасштабного вторгнення він особисто звертався до тодішнього президента США Джо Байдена з проханням запровадити санкції проти Росії у відповідь на нарощування військ біля українських кордонів.

Він також наполягав на наданні зброї, проте, за його словами, отримав відповідь, що це станеться лише "якщо" Росія почне вторгнення.

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"Паралельно з цим я просив країни Європейського Союзу, і вони не могли зробити це без схвалення Сполучених Штатів. Тому вони завжди дивляться на лідера, Сполучені Штати. Отже, під час великого вторгнення, українці залишилися самі, а ми воювали самі", – підкреслив він.

Зеленський також зауважив, що сподівається на реальну підтримку з боку Трампа у протистоянні Путіну: "Якщо у президента Трампа є бажання змусити Путіна прийти до миру, він може це зробити. Ми хочемо, щоб він був на боці справедливості, на боці України".

Інші заяви Зеленського

Як повідомляв УНІАН, раніше президент України Володимир Зеленський високо оцінив позицію президента США Дональда Трампа щодо Росії та його підхід до переговорів про припинення війни, назвавши цю риторику "справедливою та чесною".

"Це саме те, чого боїться Путін. Він не хоче, щоб сильний Трамп підтримував Україну, тому що це була б сильна Україна", – заявив Зеленський.

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