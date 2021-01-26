Тисячі українських моряків в розпал карантину опинилися у відкритому морі або в портах без можливості зійти на землю.

Бездіяльність Міністерства інфраструктури та корупція в морській галузі можуть призвести до втрати роботи десятками тисяч українських моряків.

Про це заявила координаторка Жіночого руху «За майбутнє» в Херсонській області Анастасія Зеніна, коментуючи акції протестів моряків, що відбулися в Одесі, Маріуполі, Херсоні, Ізмаїлі та Києві.

«Серед нас багато дружин моряків, які знають, що таке втрата чоловіком роботи, яка годує родину. Сьогодні в системі атестації та переатестацій моряків панує корупція. Чиновники вимагають по 3-4 тисячі доларів за оформлення документів, які підтверджують право на роботу в морі. Ті, хто не може, або не хоче платити хабар, ризикують втратити роботу», - зазначила Зеніна.

Тисячі українських моряків в розпал карантину опинилися у відкритому морі або в портах без можливості зійти на землю. Багато з тих, хто був у відпустці на суші, через обмеження не зміг приєднатися до команд і вийти в море. Через вимушений простій у моряків закінчилися терміні дії дозвільних документів. Гостро постало питання переатестації та продовження дозволів.

Для цього моряки мають скласти відповідні іспити в Державній кваліфікаційній комісії. В Україні система складання таких іспитів перетворилась в корупційну годівницю для нечесних на руку чиновників. Без хабарів поновити дозвільні документи дуже складно.

«Проблема корупції в морській галузі існує не перший рік. Відповідальні за атестацію і переатестацію моряків Міністерство інфраструктури та Держслужба морського та річкового транспорту демонструють повну бездіяльність», - вважає Анастасія Зеніна.

На її думку, проблему необхідно вирішити на законодавчому рівні, а саме – терміново ухвали законопроект, зареєстрований депутатами партії «За майбутнє» в парламенті. В разі його ухвалення корупційну складову в галузі перепідготовки та підготовки моряків буде прибрано. Цього рішення чекають десятки тисяч родин моряків, для яких морська професія – головне джерело доходу.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: УНІАН