Жириновського судитимуть у Києві / фото УНІАН
Одіозного лідера ЛДПР Володимира Жириновського, відомого своїми антиукраїнськими заявами, судитимуть у Києві ха фінансування тероризму.
Про це повідомляється на сайті Шевченківського райсуду столиці.
Суд відкрив провадження у справі проти Жириновського. Підготовче засідання відбудеться 19 січня.Читайте також"Країну про***ли": Киву "застукали" в Раді за листуванням з Жириновським (відео)
Що відомо про справу проти Жириновського
- У жовтні 2018 року Генеральна прокуратура України подала до Шевченківського районного суду Києва обвинувальний акт стосовно голів комітетів Держдуми РФ, зокрема, лідера ЛДПР Володимира Жириновського.
- Крім Жириновського у фінансуванні бойовиків підозрюють депутатів так званої Державної Думи РФ від фракції ЛДПР Олексія Діденка та Михайла Дегтярьова.
- До цього ГПУ отримала судовий дозвіл на здійснення спеціального досудового розслідування діяльності росіян. Жириновського підозрюють у фінансуванні бойовиків ОРДЛО. Зараз у кримінальному провадженні затверджено обвинувальний акт, який вручений захисникам російських депутатів та направлено до Шевченківського районного суду Києва для розгляду по суті.
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