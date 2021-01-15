Жириновського судитимуть у Києві / фото УНІАН

Одіозного лідера ЛДПР Володимира Жириновського, відомого своїми антиукраїнськими заявами, судитимуть у Києві ха фінансування тероризму.

Про це повідомляється на сайті Шевченківського райсуду столиці.

Суд відкрив провадження у справі проти Жириновського. Підготовче засідання відбудеться 19 січня.Читайте також"Країну про***ли": Киву "застукали" в Раді за листуванням з Жириновським (відео)

Що відомо про справу проти Жириновського

  • У жовтні 2018 року Генеральна прокуратура України подала до Шевченківського районного суду Києва обвинувальний акт стосовно голів комітетів Держдуми РФ, зокрема, лідера ЛДПР Володимира Жириновського.
  • Крім Жириновського у фінансуванні бойовиків підозрюють депутатів так званої Державної Думи РФ від фракції ЛДПР Олексія Діденка та Михайла Дегтярьова.
  • До цього ГПУ отримала судовий дозвіл на здійснення спеціального досудового розслідування діяльності росіян. Жириновського підозрюють у фінансуванні бойовиків ОРДЛО. Зараз у кримінальному провадженні затверджено обвинувальний акт, який вручений захисникам російських депутатів та направлено до Шевченківського районного суду Києва для розгляду по суті.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Юрій Годован