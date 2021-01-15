Росіян підозрюють у фінансуванні тероризму.

Одіозного лідера ЛДПР Володимира Жириновського, відомого своїми антиукраїнськими заявами, судитимуть у Києві ха фінансування тероризму.

Про це повідомляється на сайті Шевченківського райсуду столиці.

Суд відкрив провадження у справі проти Жириновського. Підготовче засідання відбудеться 19 січня.Читайте також"Країну про***ли": Киву "застукали" в Раді за листуванням з Жириновським (відео)

Що відомо про справу проти Жириновського

У жовтні 2018 року Генеральна прокуратура України подала до Шевченківського районного суду Києва обвинувальний акт стосовно голів комітетів Держдуми РФ, зокрема, лідера ЛДПР Володимира Жириновського.

Крім Жириновського у фінансуванні бойовиків підозрюють депутатів так званої Державної Думи РФ від фракції ЛДПР Олексія Діденка та Михайла Дегтярьова.

До цього ГПУ отримала судовий дозвіл на здійснення спеціального досудового розслідування діяльності росіян. Жириновського підозрюють у фінансуванні бойовиків ОРДЛО. Зараз у кримінальному провадженні затверджено обвинувальний акт, який вручений захисникам російських депутатів та направлено до Шевченківського районного суду Києва для розгляду по суті.

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Автор: Юрій Годован