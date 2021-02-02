На території величезного маєтку під Києвом є кілька штучних озер, альтанки для відпочинку та відкритий басейн.

Депутатка ОПЗЖ, вона ж – екс-міністерка соціальної політики часів Януковича Наталя Королевська, згідно декларації, орендує дві ділянки в Луганській області та має там власний офіс.

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Єдине місце, де, згідно з декларацією, проживає Королевська, - це квартира її чоловіка, також нардепа від ОПЗЖ – Юрія Солода.

Проте журналісти програми "Гроші" з'ясували, що Королевська проживає не у квартирі, а, скоріше за все, у котеджі у с. Лісники під Києвом.

На території у понад гектар є два штучних озера, відкритий басейн та особняк у понад 600 квадратних метрів. Також там є будинок для прислуги, будинок охорони, критий басейн чи лазня та кілька альтанок для відпочинку.

За словами Королевської, будинок у лісниках належить її батькам, тому вона його не декларувала.

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Автор: УНІАН