Кернес наразі лікується від коронавірусу за кордоном.

Деякі ЗМІ та анонімні Telegram-канали поширили інформацію про смерть мера Харкова Геннадія Кернеса. Оточення Кернеса стверджує, що він живий.

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Інформація з’явилась на одному з анонімних Telegram-каналів з посиланням на джерела в МВС. Її поширили декілька сайтів новин.

Речник харківської міськради Юрій Сидоренко заявив в коментарі УНІАН, що Кернес усе ще лікується в берлінській клініці "Шаріте" і перебуває у свідомості.

Втім, через ускладнення COVID-19 в нього виникли проблеми з легенями. Щойно "легені приведуть до ладу", Кернес повернеться до України.

В МВС також не підтвердили інформацію про смерть Кернеса. Заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко в коментарі декільком Telegram-каналам заявив, що в Міністерстві про це нічого не знають.

Харківський бізнесмен Павло Фукс також заявив, що смерть Кернеса – це брехня.

«Усе це цинічна брехня, я щойно говорив з ним», - вказав він у своєму Telegram.

Хвороба Кернеса: що відомо

У міського голови Харкова Геннадія Кернеса підтвердили COVID-19 і викликане ним двостороннє запалення легенів. Його госпіталізували до однієї з харківських лікарень.

14 вересня деякі ЗМІ повідомили, що Кернес нібито перебуває в комі після виявлення COVID-19. Пізніше в міськраді спростували цю інформацію.

Бізнесмен Павло Фукс повідомив, що вночі 17 вересня Кернеса доставили в німецьку клініку «Шаріте».

На початку жовтня Фукс повідомив, що мер Харкова отримав негативний тест на коронавірус.

За попередніми результатами місцевих виборів, Кернес здобув перемогу на виборах міського голови Харкова - 57,9%. Втім, весь Харків обговорює, чому чинний мер досі не виступив із заявою, нехай навіть з лікарні.

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Автори: Дмитро Захаров, Антоніна Доломанжи