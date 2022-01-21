Перед початком зустрічі Блінкен зазначив, що США разом з Європою "готові до єдиної, швидкої і жорсткої відповіді" у разі вторгнення Росії.

У Женеві пройшла зустріч держсекретаря США Ентоні Блінкена та міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова. Перемовини тривали всього 1,5 години.

Напередодні Блінкен у розмові з журналістами підтвердив, що особливого прориву від розмови з Лавровим не чекає, проте США важливо почути, що Росія вирішила за результатами саміту з НАТО минулого тижня.

Лавров перед початком переговорів у Женеві сказав те ж, заявивши, що Москва "чекає відповіді від США на свої гарантії безпеки", пише Интерфакс.

Блінкен же зазначив, що США виступають за дипломатичне врегулювання геополітичної кризи, проте "готові до єдиної, швидкої і жорсткої відповіді", якщо Росія спробує продовжити агресію проти України.

"Це критичний момент. Ви маєте рацію, ми не розраховуємо вирішити наші розбіжності тут і сьогодні. Та я сподіваюся, що ми зможемо перевірити, чи залишається відкритим шлях дипломатії, діалогу. І поглянути, куди ми рухаємося далі", – сказав Блінкен перед початком зустрічі.

Читайте такожРосія зустріне в Україні "новий Афганістан" і "Чечню" в разі вторгнення - МЗС БританіїПро що говорили: результати зустрічі

Глава російського МЗС Сергій Лавров, виступаючи на прес-конференції, оцінив переговори з позиції інтересів Москви: "Нам не було потреби відтворювати все те, що прозвучало на російсько-американських переговорах тут же, в Женеві, 10 січня і на переговорах в Раді Росія - НАТО 12 січня. Ми, звичайно, цього не повторювали. Ми вже чули першу реакцію Сполучених Штатів, поки усну, на те, що обговорювалося в тих двох форматах на рівні наших заступників. І реакція, як, загалом, американська сторона і просила нас, коли просила провести цю зустріч, була попередньою, нас про це попередили, і вона супроводжувалася деякими уточнюючими питаннями на нашу адресу, відповіді на які допоможуть американській стороні, як мені сказав ще по телефону кілька днів тому Ентоні Блінкен, допоможуть американській стороні підготувати письмову реакцію на наші письмові проекти договору з США і угоди з НАТО. Загалом сьогодні все це і сталося".

Глава МЗС РФ зазначив, що зустріч була проміжною. "Ентоні Блінкен сказав, що він задоволений обміном думками, який допоможе їм наступного тижня - це було вже кілька разів підкреслено - представити нам письмову реакцію", - сказав Лавров.

"Ми сьогодні почули деяке повторення аргументів про свободу вибору, свободу вибору альянсів, військових союзів, але ми привели цілий ряд документів, в яких ця свобода вибору союзів обумовлена необхідністю уникати будь-яких кроків, які будуть зміцнювати безпеку однієї держави на шкоду безпеці інших держав. Попросили Ентоні Блінкена і його команду пояснити нам, як вони трактують ось цю частину тих зобов'язань, які були на політичному рівні прийняті в ОБСЄ і не раз там підтверджені", - зазначив глава МЗС РФ.

Позиція США

Державний секретар США Ентоні Блінкен попередив главу МЗС РФ Сергія Лаврова про наслідки у разі перетину російськими військовими українського кордону: "Обговорення з міністром Лавровим було відвертим і предметним. Я передав позицію Сполучених Штатів і наших європейських союзників і партнерів, що ми твердо стоїмо на стороні України на підтримку її суверенітету і територіальної цілісності. Ми були чіткими: якщо будь-які російські воєнні сили перетнуть український кордон, це буде відновленням вторгнення, і ми на це відповімо швидкою, серйозною і об'єднаною реакцією - я маю на увазі Сполучені Штати та наших союзників і партнерів".

Блінкен зауважив, що РФ має досвід застосування різних сценаріїв для агресії, без відкритого ведення воєнних дій, і зокрема, йдеться про кібератаки, напіввійськові тактики та інші заходи для просування російських інтересів в агресивній формі. "Ці типи російської агресії також отримають рішучу, вивірену та об'єднану відповідь", - сказав Блінкен.

Він сказав, що США і союзники єдині у налаштованості знайти єдиний вихід із поточної ситуації за допомогою дипломатії і діалогу, але і в рівнозначній мірі мають рішучість застосувати величезні наслідки, якщо Росія обере шлях конфронтації та конфлікту.

Вас також можуть зацікавити новини: