Ця закуска - частий гість на будь-якому святкуванні.

Печінковий торт – смачна м'ясна страва. Являє собою вона печінкові коржі, найчастіше змащені часниково-майонезним соусом.

Готують коржі для нього зі свинячої, курячої або яловичої печінки. Рецепт приготування печінкового торта у всіх випадках буде схожим.

Торт печінковий

Печінка яловича - 0,5 кг

Цибуля ріпчаста - 3 шт.

Молоко - 300 мл

Борошно пшеничне - 200 г

Яйце куряче - 4 шт. (в тісто – 3 шт., для прикрашання – 1 шт.)

Майонез - 300 г

Часник - 6-8 шт.

Сіль, перець чорний мелений - за смаком

Олія - в тісто 1 ст. л.

Печінку та цибулю пропустити через м'ясорубку. Додати сіль, перець, молоко, яйця, борошно та олію. Все перемішати.

Обсмажити млинці з обох боків і викласти їх один на одного.

Часник пропустити через прес і з'єднати з майонезом.

Намазати млинці майонезом із часником. Прикрасити тертим яйцем та зеленню.

Печінковий торт з морквою і цибулею

Куряча печінка 500 г

Сметана - 2 ст. л.

Яйця - 2 шт.

Борошно - 80 г

Рослинна олія - 2 ст. л.

Морква - 450 г

Цибуля ріпчаста - 200 г

Сіль - за смаком

Майонез - 100 г

Часник - 2 зубчики

Моркву очистити й натерти на тертці. Цибулю очистити, дрібно нарізати. Викласти овочі на сковороду, посолити й тушкувати до готовності. При цьому можна додати пару ложок олії або невеликий шматочок вершкового масла.

Курячу печінку промити під холодною проточною водою. Залишити її на деякий час у друшляку, щоб стекла зайва вода. Подрібнити печінку в чаші блендера. Потім додати два яйця і дві ложки сметани. Посолити, перемішати за допомогою блендера.

Вилити отриману суміш у глибоку миску. Насипати півсклянки борошна, перемішати. Тісто має вийти густим, приблизно як на оладки.

На розігріту сковороду налити трохи олії. Налити ополоником печінкове тісто. Обсмажити коржі з двох боків. Викласти їх стопкою, дати трохи охолонути.

Очистити два зубчики часнику, пропустити їх через прес і змішати з майонезом. Отриманою сумішшю змастити корж. Викласти поверх приблизно пару столових ложок тушкованих овочів. Рівномірно розподілити їх по всій поверхні коржа.

Викласти наступний корж. Так само змастити майонезом із часником. Потім знову шар овочів. І так – з усіма коржами.

Прикрасити верх торта рубаною зеленню. Можна також прикрасити тертим сиром або натерти варене яйце.

Печінковий торт із грибами

Печінка - 1 кг

Яйця - 4 шт.

Гриби - 400 г

Цибуля - 2 шт.

Майонез - за смаком

Олія - 1 ст. л.

Молоко - 100 мл

Борошно - 60 г

Сіль, перець - за смаком

Печінку та цибулю перекрутити через м'ясорубку або блендер. Додати 2 яйця, борошно і сіль. Перемішати.

Читайте такожМеню на Новий рік 2021: що приготувати на святковий стіл – ідеї стравЗ цієї суміші випекти на олії коржі. Обсмажити на тій же сковороді гриби. Посолимо, поперчити. За бажанням можна обсмажити їх разом із цибулею і морквою.

Відварити 2 яйця, вони будуть на прикрашання торта.

Промазати кожен корж спочатку майонезом, а потім грибною начинкою. Закрити зверху наступним коржем, і так до кінця. Залишимо торт настоюватися в холодильнику хоча б на півгодини. Відвареними яйцями посипати торт зверху.

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Автор: УНІАН