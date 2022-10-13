Що приготувати на сніданок швидко і корисно - у рецептах УНІАН / скріншот

Сніданок важливий для нашого здоров'я, бо завдяки йому ми отримуємо заряд бадьорості на весь день. Якщо у вас мало часу, це ще не привід від нього відмовлятися. УНІАН розповідає, що можна приготувати з яєць на сніданок.

Швидкий сніданок з яєць і сиру

Страви з яєць на сковороді

  • 2 яйця
  • 90 г борошна
  • 180 г сметани
  • Сіль (за смаком)
  • Чорний мелений перець (за смаком)
  • 120 г плавленого сиру
  • 1 ст. ложка зелені

З'єднайте яйця і сметану, додайте просіяного через дрібне сито борошна, сіль і перець за смаком, збийте до однорідної консистенції. (За густотою має нагадувати тісто для оладок).

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Тісто розділіть на чотири частини (вийде по два млинці) і розмістіть на розігрітій сковорідці. Млинець смажити на вогні трохи нижче середнього приблизно 2-3 хвилини. Не забувайте перевертати млинці. 

Натріть млинець заздалегідь замороженим плавленим сиром, притрусіть зеленню.

1/4 розподіліть щодо сиру і зелені так, щоб тісто покрило все тонким шаром. Смажте на цьому боці ще 3-4 хвилини під кришкою. 

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Страви з яєць в духовці

  • 80 г тонкого лаваша
  • 5 яєць
  • 150 г твердого сиру 
  • 40 г зеленої цибулі
  • 80 г сметани
  • 1 щіпка солі
  • 1 щіпка чорного меленого перцю (за смаком)
  • 0,5 ст. ложки кунжуту (за смаком)

Відваріть чотири яйця, остудіть їх у холодній воді і очистіть від шкаралупи. Потім натріть на крупній тертці в глибоку миску, додайте туди натертий твердий сир і нарізану тонкими кільцями зелену цибулю. 

Перемішайте це зі сметаною, сіллю і чорним меленим перцем (за смаком). 

Потім розріжте лаваш на рівні шматочки (прямокутної форми). По краю кожного шматочка викладіть сирно-яєчну начинку.

Ще одне сире яйце розбийте і відокремте білок від жовтка. Яєчним білком змастіть вільну від начинки частина лаваша.

Зробіть з лаваша з начинкою акуратні трубочки, щоб начинка виявилася всередині. Посипте його кунжутом. Потім відправте трубочки в розігріту до 200 градусів духовку на 12-13 хвилин. 

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