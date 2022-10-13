Сніданок важливий для нашого здоров'я, бо завдяки йому ми отримуємо заряд бадьорості на весь день. Якщо у вас мало часу, це ще не привід від нього відмовлятися. УНІАН розповідає, що можна приготувати з яєць на сніданок.
Швидкий сніданок з яєць і сиру
Страви з яєць на сковороді
- 2 яйця
- 90 г борошна
- 180 г сметани
- Сіль (за смаком)
- Чорний мелений перець (за смаком)
- 120 г плавленого сиру
- 1 ст. ложка зелені
З'єднайте яйця і сметану, додайте просіяного через дрібне сито борошна, сіль і перець за смаком, збийте до однорідної консистенції. (За густотою має нагадувати тісто для оладок).
Тісто розділіть на чотири частини (вийде по два млинці) і розмістіть на розігрітій сковорідці. Млинець смажити на вогні трохи нижче середнього приблизно 2-3 хвилини. Не забувайте перевертати млинці.
Натріть млинець заздалегідь замороженим плавленим сиром, притрусіть зеленню.
1/4 розподіліть щодо сиру і зелені так, щоб тісто покрило все тонким шаром. Смажте на цьому боці ще 3-4 хвилини під кришкою.
Страви з яєць в духовці
- 80 г тонкого лаваша
- 5 яєць
- 150 г твердого сиру
- 40 г зеленої цибулі
- 80 г сметани
- 1 щіпка солі
- 1 щіпка чорного меленого перцю (за смаком)
- 0,5 ст. ложки кунжуту (за смаком)
Відваріть чотири яйця, остудіть їх у холодній воді і очистіть від шкаралупи. Потім натріть на крупній тертці в глибоку миску, додайте туди натертий твердий сир і нарізану тонкими кільцями зелену цибулю.
Перемішайте це зі сметаною, сіллю і чорним меленим перцем (за смаком).
Потім розріжте лаваш на рівні шматочки (прямокутної форми). По краю кожного шматочка викладіть сирно-яєчну начинку.
Ще одне сире яйце розбийте і відокремте білок від жовтка. Яєчним білком змастіть вільну від начинки частина лаваша.
Зробіть з лаваша з начинкою акуратні трубочки, щоб начинка виявилася всередині. Посипте його кунжутом. Потім відправте трубочки в розігріту до 200 градусів духовку на 12-13 хвилин.