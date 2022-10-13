Набридли нудні сніданки? Дізнавайтеся на УНІАН, що приготувати з яєць крім омлету і яєчні.

Сніданок важливий для нашого здоров'я, бо завдяки йому ми отримуємо заряд бадьорості на весь день. Якщо у вас мало часу, це ще не привід від нього відмовлятися. УНІАН розповідає, що можна приготувати з яєць на сніданок.

Швидкий сніданок з яєць і сиру

Страви з яєць на сковороді

2 яйця

90 г борошна

180 г сметани

Сіль (за смаком)

Чорний мелений перець (за смаком)

120 г плавленого сиру

1 ст. ложка зелені

З'єднайте яйця і сметану, додайте просіяного через дрібне сито борошна, сіль і перець за смаком, збийте до однорідної консистенції. (За густотою має нагадувати тісто для оладок).

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Тісто розділіть на чотири частини (вийде по два млинці) і розмістіть на розігрітій сковорідці. Млинець смажити на вогні трохи нижче середнього приблизно 2-3 хвилини. Не забувайте перевертати млинці.

Натріть млинець заздалегідь замороженим плавленим сиром, притрусіть зеленню.

1/4 розподіліть щодо сиру і зелені так, щоб тісто покрило все тонким шаром. Смажте на цьому боці ще 3-4 хвилини під кришкою.

Страви з яєць в духовці

80 г тонкого лаваша

5 яєць

150 г твердого сиру

40 г зеленої цибулі

80 г сметани

1 щіпка солі

1 щіпка чорного меленого перцю (за смаком)

0,5 ст. ложки кунжуту (за смаком)

Відваріть чотири яйця, остудіть їх у холодній воді і очистіть від шкаралупи. Потім натріть на крупній тертці в глибоку миску, додайте туди натертий твердий сир і нарізану тонкими кільцями зелену цибулю.

Перемішайте це зі сметаною, сіллю і чорним меленим перцем (за смаком).

Потім розріжте лаваш на рівні шматочки (прямокутної форми). По краю кожного шматочка викладіть сирно-яєчну начинку.

Ще одне сире яйце розбийте і відокремте білок від жовтка. Яєчним білком змастіть вільну від начинки частина лаваша.

Зробіть з лаваша з начинкою акуратні трубочки, щоб начинка виявилася всередині. Посипте його кунжутом. Потім відправте трубочки в розігріту до 200 градусів духовку на 12-13 хвилин.

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