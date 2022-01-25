Холодні закуски з лаваша, які зможе приготувати навіть новачок - у добірці УНІАН.

Закуски з лаваша дуже популярні в Україні, оскільки таку страву можна приготувати з мінімуму інгредієнтів. Начинка для лаваша може бути різною: м'ясною, овочевою, сирною і навіть солодкою.

Лаваш може бути як закускою, так і основною гарячою стравою. Готувати страви з лаваша дуже просто - достатньо покласти на нього начинку і загорнути. Величезна кількість варіацій рецептів і простота приготування роблять лаваш ідеальною закускою для будь-якого випадку.

Лаваш з м'ясним фаршем і помідорами

Лаваш тонкий - 3 листи.

Фарш з будь-якого м'яса - 350 г.

Цибуля - 1 шт.

Морква - 1 шт.

Невеликі помідори - 3 шт.

Жовтий сир - 50 г.

Листя салату.

Часник - 2 зубчики.

Майонез.

Лимонний сік.

Перець, сіль на смак.

Дрібно нарізати цибулю, моркву натерти на тертці. Обсмажити цибулю на сковороді до золотистого кольору, додати моркву і смажити до напівготовності. Додати фарш в сковорідку і перемішати, посолити. Смажити до готовності фаршу (приблизно 25 хвилин) регулярно помішуючи.

Помідори нарізати кружечками. Листя салату крупно нарізати. Часник дрібно порубати і змішати з майонезом і лимонним соком.

Розгорнути лист лаваша, змастити його майонезом з часником і посипати порубаними листям салату. Зверху розкласти фарш з овочами. Другий лист змастити майонезом з часником з двох сторін і покласти на перший. На цьому листі розкласти салат і помідори, трохи полити майонезом. Накрити третім листом. Третій лист посипати тертим сиром.

Акуратно згорнути лаваш в рулет і покласти в холодильник на пів години. Перед подачею нарізати кружальцями.

Закуска з лаваша з крабовими паличками і кукурудзою

Лаваш - 1 лист.

Яйця курячі - 3 шт.

Консервована кукурудза - 3 стол. л.

Крабові палички - 200 г.

Плавлений сирок - 2 шт.

Майонез.

Часник - 1 зубчик.

Яйця зварити в круту (10 хвилин) і натерти на крупній тертці. Крабові палички нарізати кружечками. Сирок натерти на тертці. Часник дрібно нарізати і змішати з майонезом. Злити воду з кукурудзи.

Читайте такожПиріжки з яблуками: як смачно приготувати в духовці та на сковородіЛист лаваша розкласти і змастити часниковим майонезом, залишивши вільними 2 сантиметри по краях. На лаваш викласти крабові палички. Посипати натертим плавленим сиром і яйцями. Посолити на смак. Додати кукурудзу.

Загорнути лаваш в рулет і поставити настоюватися в холодильник. Нарізати скибочками для подачі.

Лаваш з фетою і зеленню

Лаваш - 1 лист.

Сир фета-400 г.

Сметана-3 ст. л.

Часник - 2 зубчики.

Зелень (кріп, петрушка, кінза).

Сіль і перець за смаком.

Дрібно нарубати часник, подрібнити зелень. Фету розім'яти в мисці виделкою. Додати сметану і перемішати до однорідної маси. Додати в неї зелень і часник. Покласти сирну масу із зеленню на лаваш і загорнути рулетом. Легка сирна закуска готова!

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