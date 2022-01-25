Закуски з лаваша дуже популярні в Україні, оскільки таку страву можна приготувати з мінімуму інгредієнтів. Начинка для лаваша може бути різною: м'ясною, овочевою, сирною і навіть солодкою.
Лаваш може бути як закускою, так і основною гарячою стравою. Готувати страви з лаваша дуже просто - достатньо покласти на нього начинку і загорнути. Величезна кількість варіацій рецептів і простота приготування роблять лаваш ідеальною закускою для будь-якого випадку.
Лаваш з м'ясним фаршем і помідорами
- Лаваш тонкий - 3 листи.
- Фарш з будь-якого м'яса - 350 г.
- Цибуля - 1 шт.
- Морква - 1 шт.
- Невеликі помідори - 3 шт.
- Жовтий сир - 50 г.
- Листя салату.
- Часник - 2 зубчики.
- Майонез.
- Лимонний сік.
- Перець, сіль на смак.
Дрібно нарізати цибулю, моркву натерти на тертці. Обсмажити цибулю на сковороді до золотистого кольору, додати моркву і смажити до напівготовності. Додати фарш в сковорідку і перемішати, посолити. Смажити до готовності фаршу (приблизно 25 хвилин) регулярно помішуючи.
Помідори нарізати кружечками. Листя салату крупно нарізати. Часник дрібно порубати і змішати з майонезом і лимонним соком.
Розгорнути лист лаваша, змастити його майонезом з часником і посипати порубаними листям салату. Зверху розкласти фарш з овочами. Другий лист змастити майонезом з часником з двох сторін і покласти на перший. На цьому листі розкласти салат і помідори, трохи полити майонезом. Накрити третім листом. Третій лист посипати тертим сиром.
Акуратно згорнути лаваш в рулет і покласти в холодильник на пів години. Перед подачею нарізати кружальцями.
Закуска з лаваша з крабовими паличками і кукурудзою
- Лаваш - 1 лист.
- Яйця курячі - 3 шт.
- Консервована кукурудза - 3 стол. л.
- Крабові палички - 200 г.
- Плавлений сирок - 2 шт.
- Майонез.
- Часник - 1 зубчик.
Яйця зварити в круту (10 хвилин) і натерти на крупній тертці. Крабові палички нарізати кружечками. Сирок натерти на тертці. Часник дрібно нарізати і змішати з майонезом. Злити воду з кукурудзи.
Читайте такожПиріжки з яблуками: як смачно приготувати в духовці та на сковородіЛист лаваша розкласти і змастити часниковим майонезом, залишивши вільними 2 сантиметри по краях. На лаваш викласти крабові палички. Посипати натертим плавленим сиром і яйцями. Посолити на смак. Додати кукурудзу.
Загорнути лаваш в рулет і поставити настоюватися в холодильник. Нарізати скибочками для подачі.
Лаваш з фетою і зеленню
- Лаваш - 1 лист.
- Сир фета-400 г.
- Сметана-3 ст. л.
- Часник - 2 зубчики.
- Зелень (кріп, петрушка, кінза).
- Сіль і перець за смаком.
Дрібно нарубати часник, подрібнити зелень. Фету розім'яти в мисці виделкою. Додати сметану і перемішати до однорідної маси. Додати в неї зелень і часник. Покласти сирну масу із зеленню на лаваш і загорнути рулетом. Легка сирна закуска готова!