Рецепт закуски з лаваша / фото ua.depositphotos.com

Закуски з лаваша дуже популярні в Україні, оскільки таку страву можна приготувати з мінімуму інгредієнтів. Начинка для лаваша може бути різною: м'ясною, овочевою, сирною і навіть солодкою.

Лаваш може бути як закускою, так і основною гарячою стравою. Готувати страви з лаваша дуже просто - достатньо покласти на нього начинку і загорнути. Величезна кількість варіацій рецептів і простота приготування роблять лаваш ідеальною закускою для будь-якого випадку.

Лаваш з м'ясним фаршем і помідорами

  • Лаваш тонкий - 3 листи.
  • Фарш з будь-якого м'яса - 350 г.
  • Цибуля - 1 шт.
  • Морква - 1 шт.
  • Невеликі помідори - 3 шт.
  • Жовтий сир - 50 г.
  • Листя салату.
  • Часник - 2 зубчики.
  • Майонез.
  • Лимонний сік.
  • Перець, сіль на смак.

Дрібно нарізати цибулю, моркву натерти на тертці. Обсмажити цибулю на сковороді до золотистого кольору, додати моркву і смажити до напівготовності. Додати фарш в сковорідку і перемішати, посолити. Смажити до готовності фаршу (приблизно 25 хвилин) регулярно помішуючи. 

Помідори нарізати кружечками. Листя салату крупно нарізати. Часник дрібно порубати і змішати з майонезом і лимонним соком.

Розгорнути лист лаваша, змастити його майонезом з часником і посипати порубаними листям салату. Зверху розкласти фарш з овочами. Другий лист змастити майонезом з часником з двох сторін і покласти на перший. На цьому листі розкласти салат і помідори, трохи полити майонезом. Накрити третім листом. Третій лист посипати тертим сиром.

Акуратно згорнути лаваш в рулет і покласти в холодильник на пів години. Перед подачею нарізати кружальцями.

Закуска з лаваша м'ясна / фото Gotovim-doma

Закуска з лаваша з крабовими паличками і кукурудзою

  • Лаваш - 1 лист.
  • Яйця курячі - 3 шт.
  • Консервована кукурудза - 3 стол. л.
  • Крабові палички - 200 г.
  • Плавлений сирок - 2 шт.
  • Майонез.
  • Часник - 1 зубчик.

Яйця зварити в круту (10 хвилин) і натерти на крупній тертці. Крабові палички нарізати кружечками. Сирок натерти на тертці. Часник дрібно нарізати і змішати з майонезом. Злити воду з кукурудзи.

Читайте такожПиріжки з яблуками: як смачно приготувати в духовці та на сковородіЛист лаваша розкласти і змастити часниковим майонезом, залишивши вільними 2 сантиметри по краях. На лаваш викласти крабові палички. Посипати натертим плавленим сиром і яйцями. Посолити на смак. Додати кукурудзу. 

Загорнути лаваш в рулет і поставити настоюватися в холодильник. Нарізати скибочками для подачі.

Лаваш закуска / фото 1000.menu

Лаваш з фетою і зеленню

  • Лаваш - 1 лист.
  • Сир фета-400 г.
  • Сметана-3 ст. л.
  • Часник - 2 зубчики.
  • Зелень (кріп, петрушка, кінза).
  • Сіль і перець за смаком. 

Дрібно нарубати часник, подрібнити зелень. Фету розім'яти в мисці виделкою. Додати сметану і перемішати до однорідної маси. Додати в неї зелень і часник. Покласти сирну масу із зеленню на лаваш і загорнути рулетом. Легка сирна закуска готова!

Вас також можуть зацікавити новини: