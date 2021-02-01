Всі ми любимо пишні пиріжки з капустою, але це не єдиний варіант випічки з цим овочем. Пиріг з ніжною молодою капустою - це дуже ситна і проста страва, яка поєднує в собі улюблені продукти українців. Такий пиріг можна подавати до чаю або урізноманітнити його смак, додавши в начинку яйця, сосиски або фарш.
Пиріг з молодої капусти з яйцями
Для борошна:
- Борошно - 4 ст.
- Масло вершкове - 200 г.
- Яйця - 3 шт.
- Кефір або нежирна сметана - 1 ст.
- Цукор - 2 ст. л.
- Сода - 0.5 ч. л.
- Сіль - щіпка.
Для начинки:
- Молода білокачанна капуста - 1 кг.
- Зелена цибуля - 1 пучок.
- Петрушка - 1 пучок.
- Кріп - 1 пучок.
- Вершкове масло - 200 г.
- Яйця - 4 шт.
Змішати в крихту для тіста борошно, цукор, соду, сіль і рубане вершкове масло. Потім додати кефір або сметану і яйця, замісити м'яке тісто. Якщо тісто занадто рідке - можна додати ще борошна. Тісто покласти в ємність і поставити в холодильник.
Читайте такожГустий угорський гуляш-класичні рецепти ситного пряного супуДля начинки 3 яйця відварити круто. Капусту тонко нарізати, видалити качан і перетерти з сіллю. Залишити на 20 хвилин, потім злити сік. Всю зелень дрібно нарізати. Яйця середньо нарізати. Вершкове масло розм'якшити до кімнатної температури. Білок 1 яйця збити до стійкої піни. Додати до капусти зелень, цибулю, яйця, розм'якшене вершкове масло і білок, посолити і поперчити.
Тісто для пирога розділити на дві частини, одна трохи більше. З більшої частини тіста розкачати корж з бортиками і покласти на змащене маслом деко. Викласти начинку на корж і зверху накрити другим коржем, защипнути краї. Змастити пиріг жовтком, що залишився, і випікати 40 хвилин при 180 °.
Заливний капустяний пиріг
- Капуста - 250 г.
- Курячі яйця - 2 шт.
- Сметана - 1 стакан.
- Борошно - 0.5 склянки.
- Розпушувач - 0.5 ч. л.
- Петрушка за смаком.
- Рослинна олія - 1 ст. л.
У мисці збити яйця зі сметаною і дрібкою солі. Додати борошно і розпушувач, замісити тісто. Тісто має бути рідким як на оладки. Капусту нарізати і викласти в миску, посолити і віджати руками. Залишити на 20 хвилин, злити сік. Духовку розігріти до 200 градусів. Форму для запікання змастити олією. Влити половину тіста. Рівномірно викласти в тісто капусту. Залити начинку другою частиною тіста. Випікати при 200 градусах 35 хвилин. Перевірити на готовність можна зубочисткою - вона повинна бути сухою. Після випікання залишити пиріг у формі на 20 хвилин.
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