Торт отримав назву на честь велогонки Париж-Брест в 1905 році.

Французький заварний десерт Париж-Брест - це молодий торт, який був придуманий на початку 20 століття на честь велогонки Париж-Брест, що проходила в 1905 році. Саме тому торт має форму велосипедного колеса. Основа цього десерту - заварне тісто і горіховий крем праліне, а також мигдальна стружка. Часто Париж-Брест за смаком прикрашають ягодами і фруктами. Він може мати будь-який розмір - від великого торта до маленьких круглих тістечок. Цей десерт стане чудовим частуванням до свята і вразить ваших близьких. Однак не слід забувати, що цей торт дуже калорійний.

Торт Париж-Брест

Для заварного тіста:

Вода - 1/4 літра.

Масло вершкове - 100 гр.

Сіль - 4 гр.

Борошно - 150 гр.

Яйця - 4 шт.

Мигдаль, великий цукор, цукрова пудра для прикраси.

Для крему:

Молоко - 750 мл.

Цукор - 190 г.

Яєчні жовтки - 4 шт.

Кукурудзяний крохмаль - 60 г.

Вершкове масло - 400 г.

Праліне - 190 г.

Для крему налити молоко в каструлю, додати половину цукру, перемішати і довести до кипіння. Вінчиком збити жовтки з крохмалем і другою половиною цукру. Як тільки молоко закипить, зняти його з вогню і влити невелику частину в суміш жовтків з цукром. Вливати цю масу в каструлю з гарячим молоком і поступово помішувати, довести до загустіння на маленькому вогні. Зняти крем з вогню, додати 200 грамів масла і постійно перемішувати до повного розчинення масла. Крем накрити плівкою і залишити до охолодження.

Читайте такожСмачний та ситний бігос: як приготувати неймовірну страву200 г масла збити вінчиком разом з праліне. Остиглий молочний крем частинами додавати в масло з праліне і заважати міксером. Для тіста порізане на дрібні шматочки масло і сіль покласти в каструлю з водою і довести до кипіння. Відразу після закипання всипати в суміш все борошно, енергійно перемішувати до однорідності. Поставити каструлю з тіста на маленький вогонь на 1 хвилину. Зняти з вогню і перекласти тісто в інший посуд, перемішати кілька разів і остудити. У тепле тісто по одному додавати яйця і перемішувати. Перекласти тісто в кондитерський мішок.

За допомогою мішка відсадити тістечко у формі колеса в круглу змащену маслом форму, якщо ви хочете спекти великий торт, або на змащене деко для маленьких тістечок. Тісто не повинно торкатися країв форми або дека. Посипати половину кожного мигдальною стружкою і випікати при 180 градусах 40 хвилин.

Остудити тісто і розрізати кожне кільце на дві частини. Наповнити кремом кондитерський мішок з рифленою насадкою. На нижню частину кільця у два шари викласти молочний крем з праліне. За бажанням додати ягоди і фрукти. Накрити зверху другою частиною кільця з мигдальною стружкою. Посипати цукровою пудрою і поставити десерт в холодильник на кілька годин.

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Автор: Катерина Пулатова