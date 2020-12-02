Торт "Снікерс" – смачний десерт, який за своїм смаком та складом компонентів нагадує однойменний шоколадний батончик. Загалом є різні варіанти його приготування, а результат обов’язково оцінять ласуни.
Торт "Снікерс"
Для бісквіта
- Борошно пшеничне - 200 г
- Яйце куряче - 5 шт.
- Цукор - 250 г
- Какао-порошок (якісний) - 30 г
- Олія - 135 мл
- Вода - 100 мл
- Розпушувач тіста - 4 г
- Сода - 0,5 ч. л.
- Сіль - 0,5 ч. л.
Для крему
- Вершки (щонайменше 30%, охолоджені) - 500 мл
- Цукрова пудра - за смаком
- Шоколад темний (повністю чорний або на власний вибір) - 150
Арахісово-карамельний шар
- Арахіс - 150 г
- Цукор - 100 г
- Сироп глюкози - 80 г
- Вершки (щонайменше 30% жирності) - 120 мл
- Молоко згущене - 60 г
- Масло вершкове - 50 г
Влити у каструю воду, додати 200 г цукру, какао та олію, розмішати й довести до кипіння, потім залишити остигати.
Читайте такожРозкішний торт "Червоний оксамит": як приготувати смачний святковий десертЗбити яйця з 50 г цукру в легку повітряну масу, додати шоколадну масу й перемішати.
З'єднати борошно, соду, розпушувач та сіль. Просіяти. З'єднати сухі інгредієнти та яєчно-шоколадну суміш. Вилити у форму.
Випікати в заздалегідь розігрітій до 175°С духовці 45-50 хвилин. Охолодити на решітці. Остиглий бісквіт розрізати на три коржі.
Приготування карамелі. Розтопити цукор з глюкозою до бурштинового кольору. Вершки з'єднати зі згущеним молоком і нагріти (гарячі). Влити у розтоплений цукор, трішки проварити – маса повинна стати однорідною. Коли трохи охолоне, додати масло.
Змішати арахіс і карамель в окремій посудині.
Збити холодні вершки з цукровою пудрою до твердих піків, додати розтоплений шоколад (не гарячий) і перемішати.
Збираємо торт. На нижньому коржі слід зробити бортик з крему, всередину викласти арахіс з карамеллю. Покрити зверху кремом. Далі викласти наступний корж, покрити кремом і знову покласти корж (арахіс з карамеллю має бути лише в нижньому шарі).
Покласти торт у холодильник не менш як на годину. Потім обмазати кремом і прикрасити за власним бажанням.
Торт "Снікерс" із безе
Для бісквіта
- Борошно пшеничне - 330 г
- Масло вершкове (розм'якшене) - 100 г
- Цукор - 250 г
- Яйце куряче - 4 шт.
- Сметана (15%) - 250 г
- Какао-порошок - 125 г
- Сода - 1 ч. л.
- Сіль - 0,5 ч. л.
Для коржа безе
- Білок яєчний - 4 шт.
- Цукрова пудра - 250 г
- Сік лимонний - 1/5 ч. л.
Для крему
- Молоко згущене (варене) - 1 банка
- Маскарпоне (або 150 г вершкового масла) - 250 г
- Арахіс - 200 г
- Цукор - 5 ст. л.
- Молоко - 5 ст. л.
Для глазурі
- Какао-порошок - 5 ст. л.
- Масло вершкове - 50 г
Розм'якшене масло збити з цукром, поки масло не побіліє. Продовжуючи збивати, додавати по одному яйця. Додати сметану, збити.
В окремому посуді змішати борошно, сіль та какао.
Поступово додавати суху суміш у збиті яйця зі сметаною (сильно збивати не треба).
Розігріти духовку до 180°С. Змастити вершковим маслом форму (чим менший діаметр, тим торт буде вищим). Випікати 40 хвилин.
Для крему збити маскарпоне і згущене молоко (якщо замість маскарпоне масло, то спочатку збивати масло 5 хвилин, потім туди додати згущене молоко).
Для приготування безе всі продукти і посуд повинні бути холодними. Збити білки 5 хвилин з лимонним соком. Потім поступово додавати цукрову пудру, збивати 15 хвилин.
На пекарській папір викласти корж на 2 см менший, ніж форма для торта. Випікати при 110°С упродовж 2 годин.
Збираємо торт. Бісквіт остудити і розрізати на 2 частини (можна просочити їх молоком). Нижню частину змастити половиною крему й густо посипати горіхами.
Акуратно накрити коржем безе, так само намазати і посипати горіхами. Зверху покласти бісквітний корж, трохи придавити, залити глазур'ю або розтопленим шоколадом. Прикрашати торт можна на власний розсуд.
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