Випікання імбирних пряників - це одна з головних традицій зимових свят - Дня Миколая, Нового року та Різдва. До цих свят в якості ласощів заведено готувати м'які пряники з ароматом імбиру. Готуються таке ласощі дуже просто, з доступних вдома продуктів. Діти обожнюють таке печиво, та й дорослі ніколи від нього не відмовляться. Для приготування пряників вам знадобляться святкові форми для печива (зірки, чоловічки, будиночки, олені, ялинки, Дід Мороз та інші).
Імбирні пряники з глазур'ю
- Пшеничне борошно - 500 г.
- Вершкове масло - 150 г.
- Коричневий цукор - 150 г.
- Мед - 3 ст. л.
- Яйця - 2 шт.
- Кориця.
- Мелений імбир - 2 ч. л.
- Мелена гвоздика.
Для білкової глазурі:
- Білок 1 яйця.
- Цукрова пудра - 250 г.
- Лимонний сік - 0.5 ст. л.
Борошно і спеції просіяти в миску. Масло дрібно нарізати і перемішати з борошном до стану вологого піску. Цукор збити з яйцями і влити рідкий мед. Додати суміш в борошно з маслом і замісити тісто. Тісто має злегка липнути до рук і мати світлий коричневий колір. Тісто загорнути в пергамент і залишити в холодильнику на годину.
Розкатати тісто на пергаменті до товщини 0,5 см. Спеціальними формочками вирізати печиво з тіста. Деко для запікання вистелити папером. Запікати пряники 15 хвилин при 180 градусах.
Поки пряники запікаються, можна зробити глазур для прикраси. До білка додати просіяне цукрову пудру і перемішати. Далі на низькій швидкості міксера збивати суміш 2 хвилини. Глазур поступово стане щільніше. Додати лимонний сік і збивати ще 8 хвилин. Якщо хочете зробити кольорову глазур - додайте в неї кілька крапель харчового барвника. Нанесіть бажаний візерунок на остиглі пряники.
Читайте також інші рецепти:
- Різдвяний штоллен: як приготувати святкову німецьку випічку
- Салати з ананасами: оригінальні рецепти на святковий стіл
- Новорічне меню 2021: які страви повинні прикрашати святковий стіл – кращі рецепти
- Глінтвейн на Новий рік: рецепти ароматного напою на святковий стіл
- Гарячі алкогольні напої: як зігрітися в зимові свята
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram