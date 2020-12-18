Ці традиційні ласощі готують на день Миколая та Новий Рік.

Випікання імбирних пряників - це одна з головних традицій зимових свят - Дня Миколая, Нового року та Різдва. До цих свят в якості ласощів заведено готувати м'які пряники з ароматом імбиру. Готуються таке ласощі дуже просто, з доступних вдома продуктів. Діти обожнюють таке печиво, та й дорослі ніколи від нього не відмовляться. Для приготування пряників вам знадобляться святкові форми для печива (зірки, чоловічки, будиночки, олені, ялинки, Дід Мороз та інші).

Імбирні пряники з глазур'ю

Пшеничне борошно - 500 г.

Вершкове масло - 150 г.

Коричневий цукор - 150 г.

Мед - 3 ст. л.

Яйця - 2 шт.

Кориця.

Мелений імбир - 2 ч. л.

Мелена гвоздика.

Для білкової глазурі:

Білок 1 яйця.

Цукрова пудра - 250 г.

Лимонний сік - 0.5 ст. л.

Борошно і спеції просіяти в миску. Масло дрібно нарізати і перемішати з борошном до стану вологого піску. Цукор збити з яйцями і влити рідкий мед. Додати суміш в борошно з маслом і замісити тісто. Тісто має злегка липнути до рук і мати світлий коричневий колір. Тісто загорнути в пергамент і залишити в холодильнику на годину.

Розкатати тісто на пергаменті до товщини 0,5 см. Спеціальними формочками вирізати печиво з тіста. Деко для запікання вистелити папером. Запікати пряники 15 хвилин при 180 градусах.

Поки пряники запікаються, можна зробити глазур для прикраси. До білка додати просіяне цукрову пудру і перемішати. Далі на низькій швидкості міксера збивати суміш 2 хвилини. Глазур поступово стане щільніше. Додати лимонний сік і збивати ще 8 хвилин. Якщо хочете зробити кольорову глазур - додайте в неї кілька крапель харчового барвника. Нанесіть бажаний візерунок на остиглі пряники.

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Автор: Катерина Пулатова