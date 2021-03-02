Пишна структура і приємний сирний смак такого бісквіта сподобається багатьом, особливо ласунам.

Бісквіт – чудова випічка, яка може бути як основою для тортів та інших десертів, так і самостійним смаколиком до чаю або кави.

Сирний бісквіт узагалі можна їсти просто так, як кекс. Добре смакуватиме він із сметаною, згущеним молоком, гарячим шоколадом, топінгом, улюбленим джемом або варенням. Або ж можна змастити його будь-яким кремом.

Сирний бісквіт

Борошно пшеничне - 180 г

Сир - 200 г

Яйця - 2 шт.

Цукор - 180 г

Масло вершкове - 100 г

Розпушувач - 10 г

Ванілін - 1 г

Сіль - дрібка

Кокосовий лікер - 50 мл

Розм’якшене масло розтерти з цукром, а потім збити міксером до пухкості.

По одному додати яйця, щоразу добре збиваючи. У результаті повинна вийти пишна маса.

Читайте такожСмачні еклери зі згущеним молоком: як приготувати апетитні тістечкаВлити кокосовий лікер, розмішати. Додати сир (краще брати пастоподібний) і збити все міксером, щоб не залишилося грудочок.

Потім додати просіяне борошно з розпушувачем і ваніліном, а також дрібку солі.

Змішати борошно з основною масою ручним вінчиком.

Вилити тісто у форму для випікання. Відправити у розігріту до 175-180°С духовку приблизно годину. Готовність обов'язково перевірити дерев’яною шпажкою або зубочисткою: якщо, проткнувши тісто, вона виходить сухою – бісквіт готовий.

Готовому бісквіту дати повністю охолонути у формі, а потім витягти.

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Автор: УНІАН