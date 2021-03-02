Бісквіт – чудова випічка, яка може бути як основою для тортів та інших десертів, так і самостійним смаколиком до чаю або кави.
Сирний бісквіт узагалі можна їсти просто так, як кекс. Добре смакуватиме він із сметаною, згущеним молоком, гарячим шоколадом, топінгом, улюбленим джемом або варенням. Або ж можна змастити його будь-яким кремом.
Сирний бісквіт
- Борошно пшеничне - 180 г
- Сир - 200 г
- Яйця - 2 шт.
- Цукор - 180 г
- Масло вершкове - 100 г
- Розпушувач - 10 г
- Ванілін - 1 г
- Сіль - дрібка
- Кокосовий лікер - 50 мл
Розм’якшене масло розтерти з цукром, а потім збити міксером до пухкості.
По одному додати яйця, щоразу добре збиваючи. У результаті повинна вийти пишна маса.
Читайте такожСмачні еклери зі згущеним молоком: як приготувати апетитні тістечкаВлити кокосовий лікер, розмішати. Додати сир (краще брати пастоподібний) і збити все міксером, щоб не залишилося грудочок.
Потім додати просіяне борошно з розпушувачем і ваніліном, а також дрібку солі.
Змішати борошно з основною масою ручним вінчиком.
Вилити тісто у форму для випікання. Відправити у розігріту до 175-180°С духовку приблизно годину. Готовність обов'язково перевірити дерев’яною шпажкою або зубочисткою: якщо, проткнувши тісто, вона виходить сухою – бісквіт готовий.
Готовому бісквіту дати повністю охолонути у формі, а потім витягти.
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