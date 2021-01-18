Свіжоспечені ароматні рогалики чудово смакують з чаєм або кавою.

Рогалики – чудові ласощі до чаю й один із найбільш традиційних десертів столу. Простими і водночас дуже смачними є домашні рогалики з тіста на сметані.

Ніжне пісочне тісто з неповторним ароматом свіжої випічки прекрасно доповнюється кислуватим смаком варення або будь-якою іншою начинкою на власний смак. А вибір начинки доволі великий: мак, горіхи, мармелад, згущене молоко, заварний крем, сир.

Рогалики з повидлом

Борошно - 350 г

Яйця - 1 шт.

Вершкове масло - 200 г

Цукор - 100 г

Сметана - 2 ст. л.

Сода харчова - 1 г

Сіль - 1 г

Повидло - 0,5 ст.

Вершкове масло заздалегідь дістати з холодильника, щоб воно стало м'яким. Борошно просіяти через сито і додати дрібку соди та солі.

Читайте такожНіжно-повітряні тістечка "Соффіоні": як приготувати незвичайний десертЗ'єднати м'яке масло та цукор. Збити все разом упродовж 2-3 хвилин, щоб масло стало легшим. Потім додати яйце і сметану. Все добре перемішати.

Поступово підсипати в тісто борошно і замісити пісочне тісто. Довго замішувати не треба, інакше в нього увійде зайве борошно та вироби з нього будуть жорсткі. Готове тісто виходить дуже м'яким, ніжним і пластичним.

Розділити тісто на 2-3 частини і кожну розкачати в коло. Розрізати тісто на сегменти.

На широку частину викласти трохи будь-якого густого повидла. Широку частина тіста трохи розтягнути в ширину і накрити повидло, злегка притиснути по боках. Потім скрутити в рулетик у напрямку до вузької частини.

Викласти рогалики на деко, застелене пекарським папером. Відправити деко в розігріту до 190°С духовку, на 20-30 хвилин, орієнтуючись на власну духовку.

Коли рогалики стануть апетитного золотистого кольору, вийняти їх з духовки й трохи остудити. Можна трохи посипати цукровою пудрою.

Рогалики з сирною начинкою

Пшеничне борошно - 2 ст.

Курячі яйця - 1 шт.

Вершкове масло - 100 г

Сметана - 70 г

Цукор - 1 ст. л.

Розпушувач - 1 ч. л.

Сіль - 0,25 ч. л.

Для начинки

Цукор - 1 ст. л.

Сир - 150 г

Борошно змішати з порізаним вершковим маслом. Яйце збити з цукром до однорідності.

Вилити в тісто яєчну масу й перемішати до однорідного стану. Насипати розпушувач і додати сметану. Замісити густе тісто.

Сир змішати з цукром і добре розім'яти ложкою.

Тісто розкачати тонко й порізати на трикутники. Розкласти по трикутничках сирну начинку. Скрутити заготовки у вигляді рогаликів і покласти на деко з пергаментом.

Відправити рогалики у духовку й випікати 15-20 хвилин при температурі 190°С. Трохи остудити рогалики і можна ласувати з ароматним чаєм.

Рогалики з горіхами й згущеним молоком

Для тіста

Борошно - 400 г

Сметана - 200 г

Масло вершкове (маргарин) - 200 г

Цукрова пудра - 2 ст. л. (+ стільки ж для посипання)

Сіль - 1 ч. л.

Ванілін - 1 г

Для начинки

Горіхи волоські - 150 г

Згущене молоко - 2-3 ст. л.

Цукор коричневий - 2-3 ст. л.

З'єднати просіяне борошно, сіль та цукрову пудру. Перемішати сипучі компоненти. Додати охолоджене вершкове масло і перетерти все на крихту.

Потім додати сметану і замісити м'яке, слухняне тісто. Воно виходить настільки м'яким, що можна не ставити його в холодильник.

Розділити тісто на 4 рівні частини. У роботу взяти одну частину, решту покласти в прохолодне місце.

Горіхи підсмажити на сухій сковороді й остудити.

Подрібнити їх до отримання крихти, але не надто дрібно. Додати цукор і згущене молоко, щоб вийшла щільна горіхова начинка, яка не розтікається і тримає форму.

Розкачати одну частину тіста в круглий пласт і розрізати на сегменти: спочатку – на 4 частини, а потім ще кожен сегмент – на три частини. В результаті вийде 12 сегментів.

Викласти начинку на ширший край. Скрутити рогалики, злегка притискаючи краєчки тіста. Зробите так з усім тістом і начинкою.

Викласти рогалики на деко з пергаментом. Можна його злегка змастити маслом.

Випікати рогалики у розігрітій до 190°С духовці приблизно 30 хвилин, до легкого зарум’янення. Час випікання залежить від властивостей духовки.

Гарячі рогалики посипати цукровою пудрою й подавати до чаю.

Дріжджові рогалики на сметані з повидлом

Борошно - 500 г

Дріжджі свіжі - 30 г

Сметана - 3 ст. л.

Маргарин - 200 г

Цукор - 1 ст. л.

Яйця - 3 шт.

Сіль - 1 дрібка

Ванілін - 1 дрібка

Густе варення - 300 г

Подрібнити дріжджі й додати до них цукор, перемішати.

В окремому посуді збити яйця – тобто добре перемішати білки з жовтками.

Читайте такожНеймовірний шоколадний фондан: як приготувати вишуканий десертДодати яйця і сметану до талих дріжджів. Добре розмішати. Всипати до отриманої суміші борошно та ванілін. Перемішати ложкою або руками.

Розтопити маргарин, охолодити й додати до тіста. В результаті повинно вийти гладке та красиве тісто. Викласти його в миску, накрити і покласти в холодильник приблизно на 1-1,5 год. Тісто має збільшитися в два рази.

Дістати тісто з холодильника і розділити на 8 частин. Взяти одну частину й тонко розкачати приблизно товщиною 1,5-2 мм. Має вийти коло з рівними краями.

Розрізати тісто на 8 частин-трикутників. На широкий край трикутника викласти густе варення і скрутити рогалики. Викласти їх на змащене маслом або застелене пергаментним папером деко. Змастити рогалики молоком або солодкою водою.

Відправити випікати рогалики 30 хвилин при температурі 160°С. Перед подачею на стіл посипати смаколики цукровою пудрою.

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Автор: УНІАН