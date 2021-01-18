Рогалики – чудові ласощі до чаю й один із найбільш традиційних десертів столу. Простими і водночас дуже смачними є домашні рогалики з тіста на сметані.
Ніжне пісочне тісто з неповторним ароматом свіжої випічки прекрасно доповнюється кислуватим смаком варення або будь-якою іншою начинкою на власний смак. А вибір начинки доволі великий: мак, горіхи, мармелад, згущене молоко, заварний крем, сир.
Рогалики з повидлом
- Борошно - 350 г
- Яйця - 1 шт.
- Вершкове масло - 200 г
- Цукор - 100 г
- Сметана - 2 ст. л.
- Сода харчова - 1 г
- Сіль - 1 г
- Повидло - 0,5 ст.
Вершкове масло заздалегідь дістати з холодильника, щоб воно стало м'яким. Борошно просіяти через сито і додати дрібку соди та солі.
Читайте такожНіжно-повітряні тістечка "Соффіоні": як приготувати незвичайний десертЗ'єднати м'яке масло та цукор. Збити все разом упродовж 2-3 хвилин, щоб масло стало легшим. Потім додати яйце і сметану. Все добре перемішати.
Поступово підсипати в тісто борошно і замісити пісочне тісто. Довго замішувати не треба, інакше в нього увійде зайве борошно та вироби з нього будуть жорсткі. Готове тісто виходить дуже м'яким, ніжним і пластичним.
Розділити тісто на 2-3 частини і кожну розкачати в коло. Розрізати тісто на сегменти.
На широку частину викласти трохи будь-якого густого повидла. Широку частина тіста трохи розтягнути в ширину і накрити повидло, злегка притиснути по боках. Потім скрутити в рулетик у напрямку до вузької частини.
Викласти рогалики на деко, застелене пекарським папером. Відправити деко в розігріту до 190°С духовку, на 20-30 хвилин, орієнтуючись на власну духовку.
Коли рогалики стануть апетитного золотистого кольору, вийняти їх з духовки й трохи остудити. Можна трохи посипати цукровою пудрою.
Рогалики з сирною начинкою
- Пшеничне борошно - 2 ст.
- Курячі яйця - 1 шт.
- Вершкове масло - 100 г
- Сметана - 70 г
- Цукор - 1 ст. л.
- Розпушувач - 1 ч. л.
- Сіль - 0,25 ч. л.
Для начинки
- Цукор - 1 ст. л.
- Сир - 150 г
Борошно змішати з порізаним вершковим маслом. Яйце збити з цукром до однорідності.
Вилити в тісто яєчну масу й перемішати до однорідного стану. Насипати розпушувач і додати сметану. Замісити густе тісто.
Сир змішати з цукром і добре розім'яти ложкою.
Тісто розкачати тонко й порізати на трикутники. Розкласти по трикутничках сирну начинку. Скрутити заготовки у вигляді рогаликів і покласти на деко з пергаментом.
Відправити рогалики у духовку й випікати 15-20 хвилин при температурі 190°С. Трохи остудити рогалики і можна ласувати з ароматним чаєм.
Рогалики з горіхами й згущеним молоком
Для тіста
- Борошно - 400 г
- Сметана - 200 г
- Масло вершкове (маргарин) - 200 г
- Цукрова пудра - 2 ст. л. (+ стільки ж для посипання)
- Сіль - 1 ч. л.
- Ванілін - 1 г
Для начинки
- Горіхи волоські - 150 г
- Згущене молоко - 2-3 ст. л.
- Цукор коричневий - 2-3 ст. л.
З'єднати просіяне борошно, сіль та цукрову пудру. Перемішати сипучі компоненти. Додати охолоджене вершкове масло і перетерти все на крихту.
Потім додати сметану і замісити м'яке, слухняне тісто. Воно виходить настільки м'яким, що можна не ставити його в холодильник.
Розділити тісто на 4 рівні частини. У роботу взяти одну частину, решту покласти в прохолодне місце.
Горіхи підсмажити на сухій сковороді й остудити.
Подрібнити їх до отримання крихти, але не надто дрібно. Додати цукор і згущене молоко, щоб вийшла щільна горіхова начинка, яка не розтікається і тримає форму.
Розкачати одну частину тіста в круглий пласт і розрізати на сегменти: спочатку – на 4 частини, а потім ще кожен сегмент – на три частини. В результаті вийде 12 сегментів.
Викласти начинку на ширший край. Скрутити рогалики, злегка притискаючи краєчки тіста. Зробите так з усім тістом і начинкою.
Викласти рогалики на деко з пергаментом. Можна його злегка змастити маслом.
Випікати рогалики у розігрітій до 190°С духовці приблизно 30 хвилин, до легкого зарум’янення. Час випікання залежить від властивостей духовки.
Гарячі рогалики посипати цукровою пудрою й подавати до чаю.
Дріжджові рогалики на сметані з повидлом
- Борошно - 500 г
- Дріжджі свіжі - 30 г
- Сметана - 3 ст. л.
- Маргарин - 200 г
- Цукор - 1 ст. л.
- Яйця - 3 шт.
- Сіль - 1 дрібка
- Ванілін - 1 дрібка
- Густе варення - 300 г
Подрібнити дріжджі й додати до них цукор, перемішати.
В окремому посуді збити яйця – тобто добре перемішати білки з жовтками.
Читайте такожНеймовірний шоколадний фондан: як приготувати вишуканий десертДодати яйця і сметану до талих дріжджів. Добре розмішати. Всипати до отриманої суміші борошно та ванілін. Перемішати ложкою або руками.
Розтопити маргарин, охолодити й додати до тіста. В результаті повинно вийти гладке та красиве тісто. Викласти його в миску, накрити і покласти в холодильник приблизно на 1-1,5 год. Тісто має збільшитися в два рази.
Дістати тісто з холодильника і розділити на 8 частин. Взяти одну частину й тонко розкачати приблизно товщиною 1,5-2 мм. Має вийти коло з рівними краями.
Розрізати тісто на 8 частин-трикутників. На широкий край трикутника викласти густе варення і скрутити рогалики. Викласти їх на змащене маслом або застелене пергаментним папером деко. Змастити рогалики молоком або солодкою водою.
Відправити випікати рогалики 30 хвилин при температурі 160°С. Перед подачею на стіл посипати смаколики цукровою пудрою.
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