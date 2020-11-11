Кекси на молоці можна готувати з будь-якою начинкою і різними варіаціями тіста.

Солодкі кекси - чудовий варіант рецепта доступного десерту. Випікати кекси зовсім не складно, а тісто вийде у кожного. Рецептів приготування цієї випічки безліч. Пропонуємо спекти смачні і повітряні кекси з тіста з додаванням молока.

Кекси на молоці без масла

Молоко - 1 стакан.

Цукор - 1 стакан.

Пшеничне борошно - 2 склянки.

Гашена сода - 1 ч. л.

Ванільний цукор - 1 ч. л.

Куряче яйце - 2 шт.

Рослинна олія - 0,5 ст.

Яйця розбити в миску і збити блендером. Влити тепле молоко, додати цукор і ванільний цукор, соду, борошно і рослинну олію. Викласти тісто в змащені маслом форми або в силіконові формочки. Випікати 25 хвилин при 180 градусах.

Кекси на молоці з малиною і чорницею

Молоко - 250 мл.

Цукор - 200 г.

Яйця - 2 шт.

Борошно - 400 г.

Ванільний цукор - 1 пакетик.

Вершкове масло - 100 г.

Малина - 150 г.

Чорниця - 150 г.

Змішати яйця з двома видами цукру, збити міксером. Додати молоко і розм'якшене масло, знову збити міксером. Всипати борошно і погашену соду, ще раз збити міксером.

Ягоди вимити (можна взяти заморожені), змішати з тістом. Формочки для кексів змастити маслом і наповнити на 2/3, оскільки тісто має піднятися. Запікати 30 хвилин при 180 градусах.

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Автор: Катерина Пулатова