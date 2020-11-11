Солодкі кекси - чудовий варіант рецепта доступного десерту. Випікати кекси зовсім не складно, а тісто вийде у кожного. Рецептів приготування цієї випічки безліч. Пропонуємо спекти смачні і повітряні кекси з тіста з додаванням молока.
Кекси на молоці без масла
- Молоко - 1 стакан.
- Цукор - 1 стакан.
- Пшеничне борошно - 2 склянки.
- Гашена сода - 1 ч. л.
- Ванільний цукор - 1 ч. л.
- Куряче яйце - 2 шт.
- Рослинна олія - 0,5 ст.
Яйця розбити в миску і збити блендером. Влити тепле молоко, додати цукор і ванільний цукор, соду, борошно і рослинну олію. Викласти тісто в змащені маслом форми або в силіконові формочки. Випікати 25 хвилин при 180 градусах.
Кекси на молоці з малиною і чорницею
- Молоко - 250 мл.
- Цукор - 200 г.
- Яйця - 2 шт.
- Борошно - 400 г.
- Ванільний цукор - 1 пакетик.
- Вершкове масло - 100 г.
- Малина - 150 г.
- Чорниця - 150 г.
Змішати яйця з двома видами цукру, збити міксером. Додати молоко і розм'якшене масло, знову збити міксером. Всипати борошно і погашену соду, ще раз збити міксером.
Ягоди вимити (можна взяти заморожені), змішати з тістом. Формочки для кексів змастити маслом і наповнити на 2/3, оскільки тісто має піднятися. Запікати 30 хвилин при 180 градусах.
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