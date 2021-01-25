Рецепт капусняка / фото ua.depositphotos.com

Капусняк – дуже поширена страва української кухні. Основним її інгредієнтом є квашена капуста. Саме вона надає капусняку особливого аромату й кислуватого смаку.

Капусняк із м’ясом

  • Свинина - 1 кг
  • Капуста квашена - 400 г
  • Вода - 3 л
  • Картопля - 300 г
  • Пшоно - 100 г
  • Цибуля ріпчаста - 80 г
  • Морква - 80 г
  • Рослинна олія - 60 мл
  • Часник - 10 г
  • Сіль, перець чорний мелений - за смаком
  • Спеції сухі - за смаком
  • Кріп - 50 г

М'ясо ретельно промити, викласти у каструлю, залити водою й відправити на вогонь. Під час варіння не забувати шумівкою знімати піну. Додати в бульйон сіль та спеції, накрити кришкою й варити до повної готовності м'яса приблизно годину-півтора. Відварене м'ясо вийняти, нарізати на невеликі шматочки.

Читайте такожСоковитий ескалоп зі свинини: як приготувати апетитне м’ясоКартоплю очистити, помити та нарізати кубиками. Відправити у киплячий бульйон і почекати, поки закипить.

Промити пшоно. Коли бульйон із картоплею почне кипіти, викласти у каструлю підготовлене пшоно.

Цибулю очистити й нарізати кубиками, моркву почистити і натерти на великій тертці. Розігріти сковорідку, додати олію та пасерувати овочі на середньому вогні до прозорості цибулі.

Капусту промити під проточною водою і відправити у сковорідку до цибулі та моркви. Перемішати, тушкувати 5 хвилин, потім додати в бульйон.

Повернути в бульйон м'ясо, додати перець, вичавити часник через прес, посолити за потреби. Перед подачею посипати капусняк рубаним кропом.

Капусняк

  • Картопля - 3 шт.
  • Цибуля ріпчаста - 1 шт.
  • Вода або бульйон
  • Морква - 1 шт.
  • Пшоно - 80 г
  • Капуста квашена - 300 г
  • Сіль, перець чорний мелений - за смаком

Картоплю нарізати, залити водою або бульйоном, покласти варити.

Моркву та цибулю нарізати, спасерувати на соняшниковій олії.

Як приготувати капусняк / фото ua.depositphotos.com

Коли картопля буде майже готова, додати промите пшоно. Варити до готовності пшона.

Потім додати заправку і капусту, варити до м'якості капусти. Посолити й поперчити за смаком. За бажанням приправити капусняк зеленню.

Капусняк із двома видами капусти

  • Ребра свинячі - 400 г
  • Капуста свіжа - 350-400 г
  • Капуста квашена - 350-400 г
  • Пшоно - 4-5 ст. л.
  • Картопля - 300 г
  • Морква - 1 шт.
  • Цибуля ріпчаста - 1 шт.
  • Томатна паста - 3-4 ст. л.
  • Сало - 100 г
  • Сіль, перець чорний мелений - за смаком
  • Лавровий лист - за смаком
  • Зелень - за смаком

Очистити картоплю, моркву та цибулю. Картоплю нарізати дрібними кубиками, моркву натерти на великій тертці, а цибулю нарізати дрібними кубиками. Дрібно нарізати сало.

Читайте такожСоковита й ароматна буженина: як смачно запекти свинину в духовціРебра помити під проточною водою і варити на невеликому вогні у підсоленій воді 40-50 хвилин, знімаючи піну, що утворилася. Можна за бажанням додати лавровий лист.

Свіжу капусту нашаткувати тонкими смужками.

Через 40-50 хвилин вкинути у каструлю картоплю. Коли вона закипить, додати промите водою пшоно. Варити близько 20-30 хвилин.

На сковороді обсмажити сало 5 хвилин. Додати моркву й цибулю. Обсмажувати все ще 3 хвилини. Додати в сковороду томатну пасту. Готувати засмажку 5-6 хвилин.

Тим часом додати в каструлю свіжу капусту. Потім додати квашену капусту.

Сюди ж додати засмажку. Посолити і поперчити до смаку. Варити капусняк до готовності свіжої капусти. Вимкнути вогонь, посипати капусняк подрібненою зеленню, накрити кришкою і дати настоятися. Подавати капусняк зі сметаною.

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Автор: УНІАН