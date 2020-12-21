Збагачений сухофруктами й цукатами кекс чудово смакує в святкові зимові дні.

Різдвяний кекс – по-справжньому зимова випічка. Цей смаколик не просто смачний та неймовірно ароматний, він ще й здатен створити вдома атмосферу свята й особливого затишку.

Імбирний різдвяний пряний кекс

Яйце куряче - 2 шт.

Банан - 2 шт.

Цукор коричневий - 50-60 г

Олія - ​​125 мл

Мед (рідкий) - 125 мл

Борошно - 300 г

Кориця мелена - 1 ч. л.

Гвоздика - 0,5 ч. л.

Імбир мелений - 1 ст. л.

Корінь імбиру (натертий) - 1 ст. л.

Горіх мускатний - 0,5 ч. л.

Кардамон мелений - 1 ч. л. або 5-6 коробочок

Гвоздика мелена - 0,25 ч. л.

Какао - 1 ст. л.

Сіль - 1 дрібка

Розпушувач - 1 ч. л.

Соди - 0,5 ч. л.

Родзинки - 100 г

Цукати / сухофрукти - 100 г

Апельсин - 1 шт.

Для глазурі

Яєчний білок - 1 шт.

Цукрова пудра - 150-250 г (за потребою)

Сік лимона / апельсина - 0,25-1 ч. л. (за смаком)

Родзинки промити, залити окропом і залишити на кілька хвилин. Нарізати цукати на шматочки невеликого розміру. Натерти цедру апельсина й вичавити з нього сік.

Читайте такожМеню на Новий рік 2021: що приготувати на святковий стіл – ідеї стравЗлити гарячу воду з родзинок і додати до них нарізані цукати та апельсинову цедру. Влити апельсиновий сік, перемішати й дати фруктам настоятися 15-20 хвилин.

Просіяти пшеничну муку і додати розпушувач, соду і ванільний цукор, корицю, мелений імбир і мускатний горіх, трохи меленого кардамону та гвоздики, а також какао-порошок і дрібку солі. Ретельно все перемішати.

З'єднати яйця і цукор, збити впродовж кількох хвилин, щоб цукор практично повністю розчинився, а маса стала пінної й повітряної.

Додати мед та олію, збивати ще 1-2 хвилини.

Подрібнити банани до стану пюре. Додати їх до решти рідких компонентів. Збивати суміш ще кілька секунд. Потім додати в підготовлену суміш сухофруктів та натертий корінь імбиру, ретельно все перемішати.

Поступово, помішуючи, додати суміш борошна і спецій до рідких компонентів.

Розігріти духовку до 180°С. Форму для запікання змастити рослинною олією і присипати борошном. Помістити тісто у форму для запікання. Викладаючи тісто в форму, заповнити її не більше ніж на 2/3 - в процесі приготування кекс збільшиться в об'ємі.

Помістіть тісто в розігріту до 180°С духовку і випікати 45-50 хвилин. Готовність перевірити, проткнувши кекс дерев'яною шпажкою. Якщо вона виходить чистою – готовий.

Охолодити кекс і прикрасити на власний смак. Можна полити його білковою глазур'ю і присипати шматочками цукатів.

Приготування глазурі. Один яєчний білок поступово розтерти лопаткою, додати просіяну цукрову пудру (додавати до отримання глазурі потрібної густоти). Коли глазур загусне, додати трохи соку лимона або апельсина. Щоб перевірити готовність глазурі, підняти лопатку над ємністю – глазур буде стікати з неї, залишаючи малюнок на поверхні маси. Якщо малюнок буде утримуватися на поверхні близько 2-х секунд – глазур готова.

Нанести глазур на верхівку кексу і розрівняти лопаткою. Потім присипати кекс шматочками нарізаних цукатів.

Англійський різдвяний кекс

Борошно - 350 г

Порошок для випічки - 1 ч. л.

Цукор - 250 г

Марципанова маса - 50 г

Яйця - 6 шт.

Масло вершкове - 250 г

Ізюм - 400 г

Мигдаль - 80 г

Цедра апельсина - 80 г

Цедра лимона - 60 г

Ром - 40 мл

Насамперед потрібно промити родзинки, обсушити, покласти в миску.

Мигдаль подрібнити в блендері до стану великої крихти. Половину цедри апельсина нарізати дрібними кубиками. Іншу половину цедри апельсина натерти на тертці, потім подрібнити.

Додати в миску з родзинками мигдальні крихти, цедру апельсина, лимона і влити ром. Ретельно все перемішати і відставити убік на 1 годину.

Вершкове масло, марципанову масу та цукор збити до стану пишноти. Потім по одному додавати яйця, щоразу ретельно збиваючи, – вийде гладка ніжна маса.

У цукрово-масляну масу додати родзинкову масу, акуратно перемішати. До отриманої маси додати просіяне борошно та порошок для випічки, ретельно перемішати.

Взяти форму, змастити стінки зсередини вершковим маслом, щоб легше можна було приклеїти до стінок папір для випічки. Перекласти тісто в форму з кексом у заздалегідь нагріту до 170°С духовку. Поверхню кексу можна прокласти цільними очищеними ядрами мигдалю. Пекти приблизно 60-90 хвилин. Готовність кексу перевіряти дерев'яною паличкою. Дістати кекс з духовки і дати йому охолонути.

Приготування сиропу. З’єднати в маленькому кухлику 50 грам цукру і 2-3 ст. л. води, довести до кипіння і варити 2 хвилини. Сироп повинен бути досить густим. Змастити ним поверхню кексу.

Після повного охолодження боки кексу за бажанням можна промазати розтопленим білим шоколадом, або ж прикрасити його на власний смак.

Різдвяний шоколадний кекс

Для тіста

Яйце куряче - 3 шт

Борошно пшеничне - 200 г

Какао-порошок - 50 г

Цукор тростинний - 150 г

Розпушувач тіста - 2 ч. л.

Масло вершкове - 150 г

Кориця - 2 ч. л.

Імбир - 1 ч. л.

Кардамон - 1 пучка

Горіх мускатний - 1 пучка

Сухофрукти (родзинки і в'ялена журавлина) - 400 г

Мигдаль - 150 г

Коньяк - 3 ст. л.

Для просочення

Мандарин - 4 шт.

Для глазурі

Шоколад темний - 100 г

Вершки - 30 мл

Заздалегідь (можна за добу) промити сухофрукти, дати стекти воді й залити коньяком, накрити плівкою і залишити в темному місці.

Читайте такожЗакуски на новорічний стіл: варіанти різних святкових частуваньЯйця збити з тростинним цукром. Додати м'яке вершкове масло й знову збити. До яєчно-масляної маси додати просіяні борошно, розпушувач, какао-порошок та прянощі. Все перемішати.

Потім додати рубаний мигдаль. Далі – сухофрукти разом із коньяком і добре перемішати.

Викласти тісто в змащену форму, розрівняти його. Випікати при 170°С близько 1 години. Якщо кекс буде пригорати, то накрити його фольгою.

Готовність кексу визначити за допомогою дерев'яної шпажки – вона повинна вийти абсолютно сухою.

З мандаринів вичавити сік, зняти цедру, довести до кипіння.

Дістати готовий кекс із духовки і залити відразу мандариновим соком. Залишити його у формі ще на 20 хвилин. Потім акуратно вийняти з форми.

Приготування глазурі. Розтопити на водяній бані шоколад, змішати з вершками і перемішати. Остиглий кекс полити шоколадною глазур'ю і прикрасити за бажанням.

Вас також можуть зацікавити інші рецепти:

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: УНІАН