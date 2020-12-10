Неповторного аромату й смаку цій традиційній різдвяній випічці надають різні сухофрукти, настояні в алкоголі.

Штолен – традиційна німецька різдвяна випічка. Являє собою вона здобний, пишний, запашний кекс, який печуть за 3-4 тижні до Різдва Христового, а потім вистоюють, щоб він набув свого неповторного аромату.

Для штолена готується дріжджове тісто, при цьому повинні дотримуватися певні пропорції. Неймовірно насичений смак цій випічці надає величезна кількість родзинок, цукатів, горіхів, маку, марципану або інших сухофруктів, вимочених в ароматному алкоголі. І, звичайно ж, це також і завдяки тривалому періоду дозрівання.

Різдвяний штолен

Пшеничне борошно - 500 г

Молоко - 200 мл

Цукор - 100 г

Вершкове масло - 300 г (із яких 200 г –- у тісто)

Яєчні жовтки - 1 шт.

Дріжджі - 30 г

Цукрова пудра - 200 г

Родзинки - 300 г

Мигдаль - 150 г

Коньяк - 30 мл

Апельсинова цедра - 1 ч. л.

Ванільна настоянка або ванільний цукор - 1 ч. л.

З вечора замочити родзинки, горіхи та цедру в коньяку і ванільній настоянці (ванільний цукор додавати уже в тісто).

Читайте такожМеню на Новий рік 2021: що приготувати на святковий стіл – ідеї стравНаступного дня готувати тісто. Додати в молоко вершкове масло і, потроху нагріваючи розтопити останнє. У молочну суміш всипати цукор і розмішати до повного розчинення.

Коли маса трохи охолоне, додати жовток та перемішати.

Просіяти борошно, додати свіжі пресовані дріжджі й перетерти їх із борошном на дрібну крихту. У борошняну суміш влити остиглу молочну суміш і замісити м'яке тісто. Його дуже важливо добре вимісити, впродовж 7-10 хвилин. Дати вимішеному тісту відпочити та збільшитися в об'ємі.

Добре обім’яти тісто. Викласти на стіл і почати вмішувати в нього замочені у коньяку сухофрукти і знову залишити, щоб підійшло.

Розділити тісто на 2 рівні частини і сформувати штолен. Для цього кожну частину розтягнути в прямокутник і однією половиною накрити другу, але накрити так, щоб залишився невеликий просвіт. Перенести штолен на деко. Так само сформувати другий штолен і дати їм підійти хвилин 20.

Випікати у розігрітій до 175°С духовці близько 40 хвилин. Дістати їх із духовки і ще гарячими щедро змастити розтопленим вершковим маслом і посипати цукровою пудрою. Дати їм повністю охолонути.

Потім ретельно замотати штолени у фольгу або пергамент, помістити в герметичний контейнер і вистоювати в холодному місці щонайменше 2 тижні.

Різдвяний сирний штолен

Для тіста

Борошно - 500 г

Сир кімнатної температури - 250 г

Вершкове масло кімнатної температури - 200 г

Цукор - 150 г

Яйця кімнатної температури - 2 шт.

Лимон - 1 шт.

Горіхи - 100 г

Розпушувач - 18 г

Сіль - щіпка

Для начинки

Сухофрукти - 300 г

Коньяк / бренді / т. ром - 100 г

Для прикрашання

Вершкове масло - 50 г

Цукрова пудра

Змішати сухофрукти, влити до них алкоголь і прогріти в мікрохвильовці 2-3 хвилини. Дати суміші охолонути, пару раз при цьому перемішавши.

Додати в борошно сіль і розпушувач, перемішати й усе просіяти.

Порубати горіхи, але не дуже дрібно. Змішати їх із борошном.

Зняти цедру з лимона на дрібній тертці та вичавити сік. Змішати сік із цедрою.

Розтерти розм'якшене вершкове масло з цукром, а потім збити суміш до ніжного, пишного крему. Поступово по одному ввести у неї яйця, продовжуючи збивати. Додати в масу сир і збити, щоб він розподілився. Влити лимонний сік із цедрою, ще раз збити все до однорідності.

Всипати у масляно-сирну основу сухі інгредієнти, перемішати.

Помістити тісто на злегка присипаний борошном робочий стіл. Трохи розплющити тісто й висипати на нього остиглі сухофрукти, настояні в алкоголі. Швидкими рухами вмісити їх у тісто, сформувавши кулю.

Присипати тісто трохи борошно, щоб воно покрило кулю і зручно було формувати штолен.

Розділити тісто на 2 частини. Розплющити кожну в довгастий пласт близько 3 см завтовшки. Зробити в них поглиблення, відступивши від краю приблизно на третину. Далі акуратно підігнути меншу частину на більший бік. Треба злегка округлити штолен, зробивши його високим, адже в духовці він розшириться.

Застелити деко пергаментом, акуратно перекласти на нього штолени, залишаючи між ними певну відстань. Випікати штолени при температурі 160-170°С упродовж 70-80 хвилин. Готовність штоленів перевіряти за допомогою дерев'яної шпажки.

Дістати штолени з духовки, відразу ж змастити їх розтопленим вершковим маслом. Потім щедро посипати їх цукровою пудрою, щоб масло перестало проявлятися через пудру.

Залишити штолени охолоджуватися, після чого загорнути в пергамент, потім – у фольгу, і відправити у пакет. Витримувати різдвяні штолени слід 3-4 тижні у прохолодному місці, потім, розгорнувши їх, знову присипати цукровою пудрою.

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Автор: УНІАН