Святкові страви мають розпалювати 14 лютого не лише апетит за столом, а й пристрасть у ліжку.

Уже зовсім скоро День святого Валентина – найромантичніше свято у році, на яке з нетерпінням очікують усі закохані.

Читайте такожСвято закоханих 2021: дата та історія Дня святого Валентина, як прийнято відзначатиПідготовлення подарунків, організація святкування, вибір вбрання – та багато інших приємних турбот передують цьому прекрасному дню. Крім того, привітати свою половинку з Днем ​​закоханих можна і, наприклад, приготувавши щось особливе, вишукане і смачне.

Створити за столом атмосферу романтики – ціле мистецтво. Святкові страви у День святого Валентина мають розпалювати не лише апетит за столом, а й пристрасть у ліжку.

На романтичний сніданок або вечерю можна подати багато цікавих страв – головне, щоб все було зроблено щиро та з любов'ю.

Сніданок для двох

Тост з яєчнею

Тост з білого хліба - 2 шт.

Яйце - 2 шт.

Сіль, перець чорний мелений - за смаком

Масло

Вирізати у центрі тостів сердечко. Намазати тости маслом з обох боків.

Читайте такожНіжні тефтелі з рисом: як приготувати апетитну стравуОбсмажуємо на сковороді з одного боку до отримання золотистої скоринки. Перевернути й розбити у виїмку по одному яйцю.

Посолити, поперчити за смаком.

Готувати на повільному вогні до готовності яєць. Потім акуратно лопаткою зняти тости на тарілку. Можна подаємо яєчню в тості з улюбленим соусом.

Кава з прянощами

Кава мелена - 1 ч. л.

Вода - 100 мл

Перець запашний - за смаком

Імбир мелений - за смаком

Коріандр - за смаком

Кориця мелена - на смак

Розмарин - за смаком

Потрібно заварити каву і додати в неї у рівних частинах всі прянощі. Нагріти напій, процідити і можна подавати каву коханій людині.

М'ясо по-королівськи

Свинина - 400 г

Печериці - 200 г

Картопля - 400 г

Цибуля ріпчаста - 150 г

Помідор - 200 г

Олія соняшникова - за смаком

Сіль, перець чорний мелений за смаком

Сир твердий - 200 г

Майонез - за смаком

Свинячу вирізку нарізати порційними шматочками. Відбити, посолити і поперчити. Залишити для маринування на 20-25 хвилин.

Ріпчасту цибулю нарізати півкільцями.

Печериці промити й висушити серветкою. Нарізати пластинками разом із ніжками.

Помідор розрізати навпіл, нарізати півкільцями. Картоплю очистити від шкірки, нарізати тонкими кільцями.

Взяти глибоку форму для запікання. На дно налити трохи соняшникової олії. Покласти шматочки м'яса. Додати майонез, цибулю. Трохи підсолити та поперчити.

Викласти на цибулю кільця картоплі. Приправити сіллю і меленим перцем, додати майонез. Зверху покласти пластинки грибів. Також трошки підсолити, намазати майонезом.

Додати півкільця помідорів. Посолити і додати майонез. Посипати натертим сиром. Відправити у гарячу духовку на 180°С. Запікати близько години.

Курка з часником у вершках

Курячі гомілки - 600 г

Вершки - 200 мл

Сіль, перець чорний мелений - за смаком

Часник - 3 зубчики

Соняшникова олія - 20 мл

Зелень - 10 г

Лавровий лист - 2 шт.

Курку помити та висушити серветкою. Посолити і поперчити м'ясо за смаком. На гарячу сковороду налити соняшникову олію й покласти шматочки курки.

Обсмажувати до золотистої скоринки 20 хвилин з обох боків.

У каструлю з антипригарним покриттям покласти обсмажену курку й залити її вершками.

Додати 100 мл води, посолити за смаком і тушкувати курку 15-20 хвилин під кришкою на невеликому вогні до готовності. За 10 хвилин до закінчення тушкування вкинути лавровий лист.

Коли курка буде готова, подрібнити два-три зубчики часнику й додати в каструлю. Також додати подрібнену зелень петрушки або кропу.

Салат з копченою куркою, хурмою і сирними кульками

Копчена куряча грудка - 300 г

Хурма (середнього розміру) - 2 шт.

Листя салату - 1 великий пучок

Для сирних кульок

Вершковий сир - 140 г

Мигдаль - 25 горішків

Петрушка - 4-5 маленьких гілочок

Для заправки

Оливкова олія - 1,5-2 ст. л.

Сіль, чорний мелений перець - за смаком

Рожевий перець (за бажанням) - смаком

Видалити у копченої курячої грудинки шкірку і відділити м'ясо від кістки. Хурму, листя салату і петрушку помити та просушити.

Копчене куряче філе і хурму нарізати на однакові кубики середнього розміру. Петрушку й мигдаль дрібно порубати. За бажанням мигдаль можна очистити від шкірки й обсмажити.

Листя салату порвати на довільні шматочки. Змішати в одній мисці листя салату, курку та хурму, додати сіль, чорний мелений перець й оливкову олію. Добре перемішати.

З'єднати подрібнені мигдаль і петрушку з вершковим сиром, ретельно перемішати.

На порційну тарілку викласти суміш салатного листя, курки і хурми. За допомогою двох чайних ложок сформувати з сирної маси невеликі кульки й розмістити їх поверх інших інгредієнтів на блюді. За бажанням можна трішки присипати салат свіжомеленим рожевим перцем.

Мигдальне печиво-сердечки

Для тіста

Мигдальне борошно - 100 г

Борошно пшеничне - 300 г

Курячі жовтки - 2 шт.

Ванілін - на кінчику ножа

Масло вершкове - 160 г

Цукрова пудра - 80 г

Додатково

Варене згущене молоко - 0,5 банки

Кокосова стружка - 3 ст. л.

Вершкове масло необхідно заздалегідь дістати з холодильника. Воно повинно бути розм'якшеним.

Змішати цукрову пудру, ванілін і мигдальне борошно. Додати розм'якшене вершкове масло та яєчні жовтки. Все добре перемішати.

До отриманої маси поступово підсипати борошно (його може знадобитися більше або менше) й замісити тісто. Воно має вийти дуже м'яке.

Викласти тісто на пергамент і розкачати його через плівку. Тобто на тісто покласти плівку і так розкачувати. Товщина тіста - близько 5-6 мм.

З тіста вирізати фігурки. У половини із них вирізати серединку в формі сердечка. Обрізки зібрати, розкачати й знову вирізати.

Викласти заготовки на пергамент і випікати в розігрітій до 170°С духовці 15-17 хвилин. Печиво повинно стати злегка золотистим.

Випічку охолодити на решітці. Як охолоне, почати збирати печиво. На одну частину печива нанести варене згущене молоко, накрити другою частиною, злегка притискаючи. Бока печива також обмазати згущеним молоком і обваляти у кокосовій стружці.

Десерт із груш і маскарпоне

Груші - 5 шт.

Сир маскарпоне - 400 г

Вершки жирністю 33% - 180 г

Імбирні пряники - 6 шт.

Цукор - 130 г

Мед - 80 г

Мелена кориця

Очистити груші й розрізати на 4 частини вздовж. Кожний шматок нарізати поперек на великі шматочки.

Читайте такожІдеально пишний бісквіт: як приготувати смачну випічкуПриготування сиропу. Налити в каструлю 800 мл води, додати 80 г цукру та мед. Довести до кипіння.

Покласти груші у киплячий сироп і варити 10 хвилин. Груші повинні зберігати форму, але стати м'якими. Відкинути їх на сито, сироп залишити. Остудити груші.

Змішати маскарпоне, вершки та цукор. Збити міксером на низькій швидкості або вручну, поки маса не загусне.

Зрізати з пряників глазур, якщо вона є. Нарізати їх невеликими шматочками.

Розкласти половину пряників у креманки або широкі склянки. Полити сиропом з-під груш. Викласти половину груш і половину крему. Повторити шари. Зверху посипати корицею.

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Автор: УНІАН