Рибні палички - відома страва фастфуду, яку продають у формі напівфабрикатів. Однак приготувати їх вдома дуже просто. Золотисті рибні палички дуже сподобаються дітям, які не люблять рибу в звичайному вигляді. Для їх приготування вам знадобиться філе білої риби (хек, минтай, тиляпія, тріска, палтус) без кісточок і панірувальні сухарі. Приготувати палички можна в маслі на сковороді або в духовці, якщо ви хочете зробити страву менш калорійною.
Рибні палички на сковороді в маслі
- Філе білої риби без кісток - 500 г.
- Білий хліб - 150 г.
- Молоко - 50 мл.
- Яйця курячі - 1 шт.
- Солі.
- Зелень за смаком.
- Сухарі панірувальні - 200 г.
Уважно оглянути філе, щоб в ньому не було кісточок. Хліб замочити в холодному молоці. Не віджимаючи хліб перемолоти його з рибою занурювальним блендером. Додати в фарш яйце, дрібно порізаний кріп, сіль, перець, добре перемішати. З фаршу зліпити однакові палички, рівномірно обваляти в панірувальних сухарях. На сковороді розігріти соняшникову олію і смажити палички з двох сторін до золотистого кольору під закритою кришкою.
Рибні палички в духовці з минтая
- Філе минтая - 2 шт.
- Панірувальні сухарі - 1.5 склянки.
- Борошно - 150 г.
- Яйце - 1 шт.
- Жовток - 1 шт.
- Сіль і перець за смаком.
Філе минтая подрібнити в м'ясорубці. Рибний фарш посолити і поперчити, додати до нього пару ложок панірувальних сухарів і жовток. Вимісити фарш руками до однорідності. Сформувати однакові рибні палички. Кожну паличку обваляти в борошні, потім у збитому яйці і в сухарях. Потім ще раз занурити в яйце і в сухарі. Викласти палички на застелене пергаментом деко і випікати 20 хвилин при 180 градусах.
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