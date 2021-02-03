Рибні палички готуються з фаршу і панірування.

Рибні палички - відома страва фастфуду, яку продають у формі напівфабрикатів. Однак приготувати їх вдома дуже просто. Золотисті рибні палички дуже сподобаються дітям, які не люблять рибу в звичайному вигляді. Для їх приготування вам знадобиться філе білої риби (хек, минтай, тиляпія, тріска, палтус) без кісточок і панірувальні сухарі. Приготувати палички можна в маслі на сковороді або в духовці, якщо ви хочете зробити страву менш калорійною.

Рибні палички на сковороді в маслі

Філе білої риби без кісток - 500 г.

Білий хліб - 150 г.

Молоко - 50 мл.

Яйця курячі - 1 шт.

Солі.

Зелень за смаком.

Сухарі панірувальні - 200 г.

Уважно оглянути філе, щоб в ньому не було кісточок. Хліб замочити в холодному молоці. Не віджимаючи хліб перемолоти його з рибою занурювальним блендером. Додати в фарш яйце, дрібно порізаний кріп, сіль, перець, добре перемішати. З фаршу зліпити однакові палички, рівномірно обваляти в панірувальних сухарях. На сковороді розігріти соняшникову олію і смажити палички з двох сторін до золотистого кольору під закритою кришкою.

Рибні палички в духовці з минтая

Філе минтая - 2 шт.

Панірувальні сухарі - 1.5 склянки.

Борошно - 150 г.

Яйце - 1 шт.

Жовток - 1 шт.

Сіль і перець за смаком.

Філе минтая подрібнити в м'ясорубці. Рибний фарш посолити і поперчити, додати до нього пару ложок панірувальних сухарів і жовток. Вимісити фарш руками до однорідності. Сформувати однакові рибні палички. Кожну паличку обваляти в борошні, потім у збитому яйці і в сухарях. Потім ще раз занурити в яйце і в сухарі. Викласти палички на застелене пергаментом деко і випікати 20 хвилин при 180 градусах.

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Автор: Катерина Пулатова