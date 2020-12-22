Оселедець під шубою - це улюблений салат багатьох жителів пострадянських країн.

Оселедець під шубою - це відомий святковий салат радянської кухні. До складу класичного рецепта входить слабосолоний оселедець, варені овочі і яйця. Салат викладається шарами, які змащують майонезом. Цей салат готують на всі свята, але особливо популярний він на Новий рік. Ця страва готується дуже просто і з недорогих інгредієнтів, а з'їдається за лічені хвилини.

Класичний рецепт оселедця під шубою

Оселедець філе - 500 г.

Картопля - 5 шт.

Цибуля - 1 шт.

Морква - 3 шт.

Яйця - 5 шт.

Майонез - 250 г.

Буряк - 4 шт.

Моркву, картоплю, буряк і яйця відварити до готовності і остудити. Морква і картопля варяться 25 хвилин, яйця - 10 хвилин. Буряк потрібно варити 1 годину. Очищену цибулю дрібно нарізати і ошпарити окропом. Оселедець нарізати однаковими шматочками. Картоплю, моркву і буряк натерти на тертці, яйця дрібно нарізати.

У широкий плоский посуд викласти на дно оселедець, вирівняти, змастити майонезом. На оселедець викласти шар моркви, потім картоплю і яйця. Кожен шар змащувати майонезом. Зверху викласти шар буряка, злегка посолити салат і змастити останній шар майонезом. Прикрасити салат зеленню, яйцями або цибулею. Залишити в холодильнику на кілька годин.

Оселедець під шубою з яблуком

Філе оселедця - 400 г.

Буряк - 100 г.

Картопля - 3 шт.

Морква - 2 шт.

Цибуля ріпчаста - 1 шт.

Яблуко - 1 шт.

Яйце куряче - 2 шт.

Майонез - 200 мг.

Сіль - за смаком.

Цукор - 1 ч. л.

Бальзамічний оцет - 1 ч. л.

Буряк, картопля, морква і яйця відварити до готовності і остудити. Яйця дрібно нарізати. Яблуко, моркву, картоплю і буряк натерти на тертці. Цибулю подрібнити, залити сумішшю цукру, бальзамічного оцту і солі і маринувати кілька хвилин. Злити маринад.

Викласти салат: спочатку картоплю, потім оселедець, цибулю, моркву, яблуко і яйце. Кожен шар змащувати майонезом. Останнім шаром викласти тертий буряк. Зверху змастити майонезом і прикрасити за смаком. Залишити салат настоятися на 2 години.

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Автор: Катерина Пулатова