Цей салат з овочів можна готувати як на свято, так і у звичайний день

Російський вінегрет - один з найулюбленіших салатів кожної сім'ї. Він готується з варених коренеплодів і солоностей. Незмінними інгредієнтами салату є картопля, буряк і морква. М'якість варених овочів підкреслює солоний огірок або квашена капуста. Салат заправляють сумішшю оцту і рослинної олії. Іноді в вінегрет додають такі різноманітні інгредієнти як оселедець, квасоля або консервований горошок.

Класичний рецепт вінегрету

На 1 кг салату (6 порцій):

Буряк - 1 шт.

Морква - 1 шт.

Картопля - 2 шт.

Солоні огірки - 1 шт.

Капуста квашена - 100 г.

Сіль.

Рослинна олія - 3 ст. л.

Оцет - 1 ст. л.

Овочі для варіння повинні бути приблизно однакового розміру. Овочі промити від бруду і відварити до готовності. Картопля і морква варяться 25 хвилин, буряк - 50-60 хвилин. Відварені овочі залити холодною водою і остудити, очистити від шкірки.

Картоплю, моркву і огірок нарізати однаковими кубиками, скласти в миску. Цибулю дрібно нарізати і залити гарячою водою на кілька хвилин, щоб прибрати гіркоту. Злити воду і додати до овочів. Капусту віджати від розсолу і додати до овочів. Буряк нарізати кубиком. Якщо ви любите салат з пофарбованими овочами - додавайте буряк відразу. Якщо не хочете, щоб овочі забарвилися в буряковий - змішайте її з однією ложкою рослинної олії, залиште на кілька хвилин і потім додавайте в салат. Посоліть салат, перемішайте овочі і заправте сумішшю рослинної олії і оцту.

Вінегрет з оселедцем

На 3 кг салату:

Морква - 2 шт.

Картопля - 4 шт.

Оселедець - 300 г.

Зелена цибуля - 60 г.

Капуста квашена - 300 г.

Солоні огірки - 5 шт.

Зелений горошок - 200 г.

Буряк - 2 шт.

Рослинна олія - 4 ст. л.

Оцет - 1 ст. л.

Сіль за смаком.

Перець чорний мелений.

Картоплю і моркву разом відварити до готовності (25 хвилин). Буряк варити 50 хвилин. Очистити овочі і порізати однаковими кубиками. Нарізати кубиками солоний огірок, зелену цибулю подрібнити. Готовий оселедець в банці нарізати середніми шматками. Кріп дрібно нарізати, з горошку злити воду.

Всипати в глибоку миску моркву, картоплю і зелений горошок, перемішати. Додати буряк, зелену цибулю і квашену капусту. Додати філе оселедця і перемішати. Посолити і поперчити салат, заправити сумішшю олії і оцту. Всипати в салат подрібнену зелень і знову перемішати.

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Автор: Катерина Пулатова