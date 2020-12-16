Російський вінегрет - один з найулюбленіших салатів кожної сім'ї. Він готується з варених коренеплодів і солоностей. Незмінними інгредієнтами салату є картопля, буряк і морква. М'якість варених овочів підкреслює солоний огірок або квашена капуста. Салат заправляють сумішшю оцту і рослинної олії. Іноді в вінегрет додають такі різноманітні інгредієнти як оселедець, квасоля або консервований горошок.
Класичний рецепт вінегрету
На 1 кг салату (6 порцій):
- Буряк - 1 шт.
- Морква - 1 шт.
- Картопля - 2 шт.
- Солоні огірки - 1 шт.
- Капуста квашена - 100 г.
- Сіль.
- Рослинна олія - 3 ст. л.
- Оцет - 1 ст. л.
Овочі для варіння повинні бути приблизно однакового розміру. Овочі промити від бруду і відварити до готовності. Картопля і морква варяться 25 хвилин, буряк - 50-60 хвилин. Відварені овочі залити холодною водою і остудити, очистити від шкірки.
Картоплю, моркву і огірок нарізати однаковими кубиками, скласти в миску. Цибулю дрібно нарізати і залити гарячою водою на кілька хвилин, щоб прибрати гіркоту. Злити воду і додати до овочів. Капусту віджати від розсолу і додати до овочів. Буряк нарізати кубиком. Якщо ви любите салат з пофарбованими овочами - додавайте буряк відразу. Якщо не хочете, щоб овочі забарвилися в буряковий - змішайте її з однією ложкою рослинної олії, залиште на кілька хвилин і потім додавайте в салат. Посоліть салат, перемішайте овочі і заправте сумішшю рослинної олії і оцту.
Вінегрет з оселедцем
На 3 кг салату:
- Морква - 2 шт.
- Картопля - 4 шт.
- Оселедець - 300 г.
- Зелена цибуля - 60 г.
- Капуста квашена - 300 г.
- Солоні огірки - 5 шт.
- Зелений горошок - 200 г.
- Буряк - 2 шт.
- Рослинна олія - 4 ст. л.
- Оцет - 1 ст. л.
- Сіль за смаком.
- Перець чорний мелений.
Картоплю і моркву разом відварити до готовності (25 хвилин). Буряк варити 50 хвилин. Очистити овочі і порізати однаковими кубиками. Нарізати кубиками солоний огірок, зелену цибулю подрібнити. Готовий оселедець в банці нарізати середніми шматками. Кріп дрібно нарізати, з горошку злити воду.
Всипати в глибоку миску моркву, картоплю і зелений горошок, перемішати. Додати буряк, зелену цибулю і квашену капусту. Додати філе оселедця і перемішати. Посолити і поперчити салат, заправити сумішшю олії і оцту. Всипати в салат подрібнену зелень і знову перемішати.
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