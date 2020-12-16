Смачний соус готується з яєць, гірчиці і рослинної олії.

Майонез - це відомий у всьому світі французький холодний соус. Він використовується в салатах, закусках, з м'ясними стравами. Домашній майонез набагато смачніший і корисніший за магазинний, але важливо дотримуватися технології його приготування. Для приготування вам знадобиться блендер.

Поради для приготування майонезу

Всі інгредієнти для майонезу повинні бути кімнатної температури, тому дістаньте їх з холодильника заздалегідь. Якщо температура буде різною - соус може розшаруватися.

Зберігати готовий майонез можна в холодильнику не довше 5 днів.

Рослинна олія для майонезу обов'язково має бути рафінованою і хорошої якості.

Щоб зробити соус густішим, влийте більше рослинної олії. Якщо ви любите більш рідкий майонез - додайте теплої води.

Тримайте блендер біля самого дна при збиванні, щоб добре збилися яйця. Не підіймайте блендер вгору, поки більша частина олії не перемішається.

Щоб урізноманітнити смак соусу, можна додати в нього сушений або свіжий часник, чорний перець, паприку або зелень, а також будь-які інші приправи.

Домашній майонез з гірчицею і соком лимона

Яйця - 2 шт.

Сіль - 0.5 ч. л.

Цукор - 0.5 ч. л.

Гірчиця - 2 ч. л.

Рослинна олія рафінована - 250 мл.

Лимонний сік - 1 ст. л.

Акуратно розбити яйця в ємність, щоб вони не розтеклися. Додати сіль, цукор і гірчицю. Опустити блендер і збити яйця до однорідної консистенції. Потім, рухаючи блендером вгору-вниз і продовжуючи збивати масу, тонкою цівкою влити олію. Коли соус почне загусати, додати лимонний сік. Збивати до готовності.

Домашній майонез з оцтом

Яєчні жовтки - 2 шт.

Сіль - 0.5 ч. л.

Цукор - 0.5 ч. л.

Оцет 9% - 0.5 ч. л.

Рослинна олія - 150 мл.

Викласти жовтки, оцет, сіль і цукор в ємність. Влити олію і помістити блендер у самого дна. Включити блендер і не піднімати його 3 хвилини. Коли соус почне густіти, можна злегка рухати блендером вгору-вниз, щоб інгредієнти рівномірно перемішалися.

Домашній майонез з часником

Рослинна олія - 1 стакан.

Яєчний жовток - 2 шт.

Лимонний сік - 1 ст. л.

Часник рубаний - 1 ст. л.

Сіль за смаком.

Перець чорний мелений за смаком.

У ємності для збивання змішати жовтки, сік лимона і олію. Помістити блендер на дні і збивати, поки більша частина олії не загусне. Потім блендер можна рухати. Коли рідкої олії майже не залишиться, додати нарізаний часник, сіль і перець. Збивати соус до готовності (приблизно 3 хвилини).

Домашній майонез на молоці

Молоко будь-якої жирності-150 мл.

Рослинна олія - 300 мл.

Гірчиця - 2 ч. л.

Лимонний сік - 2 ст. л.

Сіль - 0.5 ч. л.

У високу вузьку ємність влити молоко і олію. Збивати занурювальним блендером кілька секунд до густої маси. Додати гірчицю, лимонний сік і сіль і збивати ще раз до однорідної консистенції.

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Автор: Катерина Пулатова