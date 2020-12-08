Запіканка з картоплі - це одна з найулюбленіших варіацій запіканок. Ніжна начинка і золотиста хрустка скоринка нікого не залишать байдужими. Всередину такої запіканки можна покласти сир, м'ясо, гриби або овочі, а зверху приправити пармезаном або соусом бешамель для більш хрусткої скоринки.
Картопляна запіканка з фаршем
- Картопля - 500 г.
- Фарш м'ясний - 400 г.
- Кефір 2,5% - 80 мл.
- Молоко - 80 мл.
- Вершкове масло - 2 ст. л.
- Перець чорний мелений за смаком.
Картоплю очистити, нарізати невеликими кубиками і покласти в киплячу воду. Відварити в підсоленій воді до готовності. З готової картоплі злити воду і потовкти в пюре. Влити гаряче молоко і м'яке вершкове масло, перемішати. Має вийти м'яке однорідне, але не рідке картопляне пюре.
У м'ясний фарш влити кефір, посолити і поперчити. Добре перемішати. Форму для запікання змастити маслом або нічим не змащувати, якщо вона силіконова. Викласти половину пюре і розрівняти, потім розподілити весь фарш. Накрити фарш пюре, що залишилося. Запікати 50 хвилин при 180°. Готову запіканку прикрасити зеленню або овочами.
Картопляна запіканка з сиром
- Картопля - 1 кг.
- Масло вершкове - 70 г.
- Сир твердий - 100 г.
- Чебрець - 0,5 ч. л.
- Сухий розмарин.
- Сіль за смаком.
- Перець чорний мелений.
Розігріти духовку до 220º. Картоплю очистити від шкірки і нарізати тонкими кружечками на спеціальній тертці. Викласти в миску картоплю розтоплене вершкове масло, сушений чебрець і розмарин, сіль і перець. Перемішати. Третину картоплі викласти у форму для запікання, на нього викласти третину натертого сиру. Чергувати шари, щоб зверху виявився сир. Випікати запіканку 1 годину, залишити у формі на п'ять хвилин, а потім перевернути на блюдо.
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