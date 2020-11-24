Домашній сир має ніжну структуру і приємний аромат.

Сир - один з найбільш корисних продуктів харчування з великою кількістю корисних речовин і вітамінів. Однак вартість хорошого сиру в магазині досить висока, та й його склад викликає багато питань. Зробити домашній сир можна вдома з доступного молока і молочних продуктів. До того ж такий продукт буде корисним і повністю натуральним.

Домашній сир з молока і сиру

Творог - 500 г.

Молоко-350 мл.

Вершкове масло - 50 гр.

Курячі яйця - 1 шт.

Сіль - 0.5 ч. л.

Сода харчова - 0.3 ч. л.

Молоко і творог повинні містити високий відсоток жиру і бути натуральними. Краще брати продукти на ринку. У каструлю покласти сир і залити молоком, поставити на повільний вогонь. Постійно помішувати суміш ложкою. Маса почне плавитися і загусне. Варити 30 хвилин.

Читайте такожМанний пудинг: як готувати смачний повітряний десерт з дитинстваКоли маса увариться вдвічі і загусне, додати шматочок вершкового масла і варити ще 5 хвилин. В окремій мисці збити сіль, соду і яйце до однорідності. Яєчну суміш влити в сирну масу, постійно помішуючи. Сирна маса збільшиться в об'ємі, стане пухкою і пишною, схожою на манну кашу. Варити 20 хвилин, постійно помішуючи.

Твердість сиру залежить від часу приготування. Коли сир досягне бажаної консистенції, викласти його в форму і затягнути харчовою плівкою. Прибрати сир на 2 години в холодильник, після чого він готовий до вживання.

Домашня бринза з молока

Молоко - 3 л.

Столовий оцет - 3 ст. л.

Сіль - 1 ст. л.

Молоко довести до кипіння на сильному вогні. Коли молоко почне закипати - додати оцет і сіль. Молоко почне згортатися. Помішувати суміш ложкою приблизно 3 хвилини і зняти з вогню. Злити масу в друшляк з марлею. Частину сироватки залишити для зберігання сиру. Загорнути сир в марлю і поставити на нього щось важке. Залишити масу на ніч. Готовий сир треба зберігати в залишеній сироватці.

Домашній сир з молока і сметани

Молоко - 1 л.

Сметана 20% - 200 г.

Яйце - 3 шт.

Сіль - 1 ч. л.

Кріп рубаний - 1 ст. л.

Яйця і сметану збити вінчиком. Молоко довести до кипіння, посолити. Влити яєчну суміш в молоко і варити 5 хвилин. Молоко придбає сирну консистенцію. Зняти молоко з вогню на 7 хвилин, додати нарізаний кріп і залишити ще на 10 хвилин.

Відкинути масу на кілька шарів марлі. Злити рідину. Зав'язати марлю і підвісити на 15 хвилин, щоб вся рідина витекла. Укласти сир в марлі в глибоку миску і поставити зверху що-небудь важке. Прибрати в холодильник на 5 годин.

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Автор: Катерина Пулатова