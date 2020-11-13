Це проста у приготуванні й дуже смачна страва для обіду або вечері.

Гречка з грибами – чудова поживна страва на кожен день. Готується вона доволі просто й швидко, доклавши мінімум зусиль.

Гриби можна використовувати свіжі лісові або придбані у магазині печериці та гливи. Дуже смачною, зокрема, виходить гречка з грибами у горщику, приготовлена в духовці.

Гречана каша з грибами і цибулею

Гречка - 1 ст.

Вода - 2 ст.

Гриби - 200 г

Морква - 80 г

Цибуля ріпчаста - 120 г

Соняшникова олія - 50 г

Сіль - за смаком

Очистити цибулю й нарізати дрібними кубиками. Моркву також нарізати кубиком або брусочками.

Читайте такожНіжне ризото з грибами: як приготувати апетитну стравуГриби порізати на шматочки.

На соняшниковій олії обсмажити цибулю, додати моркву. Тушкувати до напівготовності.

Додати гриби, смажити їх з овочами, поки не випарується вся рідина.

Далі всипати промиту гречку. Трохи обсмажити разом з іншими компонентами, влити воду. Довести до кипіння й готувати на малому вогні під кришкою до готовності.

Гречка з м’ясом і грибами

Гречка - 1 ст.

М'ясо - 400 г

Печериці - 200 г

Цибуля ріпчаста - 1 шт.

Часник - 2 зубчики

Морква - 1 шт.

Вода - 2 ст.

Сіль, перець - за смаком

М'ясо нарізати невеликими шматочками. Обсмажити на соняшниковій олії. Якщо необхідно, влити воду й тушкувати під кришкою. Готувати до м'якості м'яса.

Додати гриби до м'яса і тушкувати до повного випаровування води.

Цибулю, часник і моркву нарізати довільно, додати до м'яса, злегка обсмажити – овочі повинні тримати форму й бути трохи сируватими.

Промити гречку, всипати до овочів з м'ясом. Влити воду. Збільшити вогонь, щоб вода сильно кипіла. Коли частина її википить, зменшити вогонь, накрити казан кришкою. Варити до готовності гречки та повної відсутності води.

Посолити, поперчити за смаком. Перемішати гречку, накрити кришкою й дати настоятися близько 10 хвилин. Перед подачею можна присипати страву зеленою цибулею.

Гречка з грибами у горщику в духовці

Гречка - 1-1,5 ст.

Гриби - 300 г

Цибуля ріпчаста - 1 шт.

Морква - 1 шт.

Куряче стегно - 2 шт.

Селера - 1 черешок

Олія - 3 ст. л.

Сіль, перець чорний мелений - за смаком

Зелень - для прикраси

Овочі почистити, помити та обсушити. Нарізати цибулю і моркву, обсмажити декілька хвилин на рослинній олії.

Читайте такожАроматно-соковита тушкована капуста з грибами: як приготувати смачну стравуДодати нарізані селеру та гриби (пластинками), обсмажити їх кілька хвилин.

Курячі стегенця нарізати невеликими шматочками, обсмажити разом з овочами до злегка рум'яної скоринки.

Додати в сковороду помиту гречку, перемішати, посолити й поперчити за смаком, готувати приблизно 5 хвилин.

Перекласти гречку в горщики. Влити воду на 1,5-2 см вище від рівня гречки, або склянку гречки – 2 склянки води.

Накрити горщики кришками й відправити в розігріту до 180°С духовку на 40 хвилин або до повного випаровування води.

Перед подачею страву злегка перемішати, за бажання можна додати вершкового масла й посипати рубаною зеленню.

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Автор: УНІАН