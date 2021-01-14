Приправлений запашними спеціями хек дуже добре смакує з різними овочами.

Хек – нежирна, без дрібних кісточок риба, яка до того ж дуже корисна. Запечений у духовці хек є другим за популярністю варіантом його приготування після смаженого.

Філе хека в духовці смачно виходить з овочами. Часто його запікають у фользі, адже так хек швидше і рівномірніше пропікається, насичується ароматами спецій і овочів.

Запечений хек із цибулею та морквою

Хек - 700 г

Цибуля ріпчаста - 1 шт.

Морква (маленька) - 5 шт.

Сметана (10%) - 70 г

Твердий сир - 120 г

Вода - 2 ст. л.

Рослинна олія - 1 ст. л.

Сіль, перець чорний мелений - за смаком

Моркву потрібно вимити й очистити. Потім натерти на великій тертці. Цибулю почистити і нарізати чвертькільцями.

Читайте такожСоковита підчеревина в духовці: як приготувати ароматне запечене сало з прошарками м'ясаДно дека змастити краплею олії. Викласти туди третину від загальної кількості підготовленої моркви та цибулі.

Помити хека, обсушити паперовим рушником і нарізати на порційні шматочки.

Викласти рибу на деко поверх подушки з моркви й цибулі. Скропити хека лимонним соком, посолити і поперчити до смаку.

Сметану потрібно розбавити водою до більш рідкого стану, щоб вона вільно стікала з ложки.

Поверх риби викласти решту овочів. Можна знову посолити страву за смаком. Полити хека з овочами зверху сметаною сумішшю.

Сир натерти на великій тертці і посипати рибу зверху. Відправити деко в духовку на 30 хвилин при температурі 200°С, до утворення апетитної скоринки.

Хек у духовці під соусом бешамель

Хек заморожений - 350-400 г

Помідори консервовані шматочками у власному соку - 300 г

Цибуля ріпчаста - 200 г

Сир твердий - 50 г

Масло вершкове - 50 г

Сіль, перець чорний мелений - за смаком

Орегано сушений - 1 ч. л.

Для соусу бешамель

Молоко - 350 мл

Масло вершкове - 50 г

Борошно - 20 г

Орегано сушений - 0,5 ч. л.

або мускатний горіх - 1 дрібка

Сіль - 1 дрібка

Тушку хека треба попередньо розморозити. Цибулю очистити, промити та обсушити.

Приготування соусу бешамель. У сотейнику розтопити вершкове масло, всипати пшеничне борошно. Перемішати за допомогою вінчика до однорідності. Потім влити у сотейник тонкою цівкою молоко, помішуючи вінчиком, і варити соус 2-3 хвилини, до загустіння. Мішати необхідно постійно, щоб соус не пригорів. Додати в соус орегано (або мускатний горіх) і сіль. Ретельно перемішати й зняти з вогню.

Увімкнути духовку для розігріву до 200°С.

Цибулю нарізати півкільцями.

У розігріту з вершковим маслом сковороду викласти цибулю й обсмажити протягом 4-5 хвилин. Потім викласти помідори, додати орегано, сіль і мелений перець. Тушкувати помідори з цибулею 3 хвилини.

Рибу змастити соусом бешамель з двох боків (невелику кількість соусу відкласти).

Викласти на деко рукав, щільно зав'язати з одного боку й заповнити помідорами, тушкованими з цибулею. Зверху викласти рибу. Зав'язати вільний край рукава і відправити рибу в розігріту до 200°С духовку на 30 хвилин.

Сир натерти на дрібній тертці.

Після закінчення 30 хвилин рукав акуратно розрізати. Змастити рибу відкладеним соусом бешамель. Посипати її сиром і відправити в духовку ще на 10 хвилин.

Подати хека можна з рисом, картопляним пюре або як самостійну страву. Також його можна посипати зеленню.

Хек із грибами у духовці

Хек (свіжоморожений) - 500 г

Печериці - 250 г

Цибуля ріпчаста - 1 шт.

Яйце - 1 шт.

Вершки - 150 мл

Олія - 1 ст. л.

Сіль, перець мелений - за смаком

Тушки хека попередньо розморозити. Розділіть їх ножем на дві поздовжні частини, акуратно видалити хребет, зрізати плавники і невелику частину хвоста. Філе без кісток нарізати на невеликі шматки.

Читайте такожНеймовірний крабовий салат: найкращі рецепти страви на святковий стілЗмастити олією форму для запікання, всередину викласти шматки риби, приправити їх крупною сіллю та меленим перцем, залишити маринуватися.

Цибулю очистити, нарізати кубиком, викласти на розігріту сковороду, попередньо вливши трохи олії. Пасерувати цибулю до м'якості 2 хвилини.

Печериці ретельно вимити, нарізати на шматки середнього або великого розміру, додати до цибулі. Смажити гриби з цибулею 3 хвилини, наприкінці посолити.

Зі сковороди печериці перекласти у форму на рибу, рівномірно розподілити.

В окремій ємності приготувати заливку. Вбити яйце, влити вершки, посолити за смаком, ретельно перемішати до однорідності. Вершки вилити у форму на рибу та гриби.

Духовку заздалегідь прогріти до 180°С. Запікати страву впродовж 35 хвилин до готовності. Готового хека подавати до столу.

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Автор: УНІАН