Ескалоп зі свинини – соковита м'ясна страва. Вона являє собою добре відбитий шматок м'яса круглої форми. Однак це м'ясо не панірують, й обсмажують на сковороді або грилі з невеликою кількістю олії.
Ескалоп зі свинини на сковороді
- Корейка свиняча - 500 г
- Рослинна олія - 1 ч. л.
- Сіль, перець чорний мелений - за смаком
Свинячі корейки ретельно промити та обсушити. М'ясо загорнути в харчову плівку і відбити молоточком з двох боків.
Читайте такожКанапе на шпажках: як приготувати смачні закускиУ сковороді розігріти олію, викласти корейку й смажити на сильному вогні до золотистої скоринки 5-8 хвилин, залежно від бажаного ступеня просмажування. Непросмажений бік злегка посолити й поперчити.
Перевернути ескалоп і смажити ще 5-8 хвилин до появи рум'яної скоринки. З готової корейки не повинна сочитися кров. Посолити і поперчити раніше просмажений бік і перекласти корейку на блюдо.
Ескалоп зі свинини в духовці
- Свинина - 500 г
- Сир - 70 г
- Сухарі панірувальні - 30 г
- Олія - 2 ст. л. у начинку + для смаження
- Яйце - 1 шт.
- Часник - 1 зубчик
- Сіль, перець чорний - за смаком
М'ясо нарізати медальйонами, товщиною до 1,5 см і відбити з двох боків до 0,5 мм.
Кожен шматочок посолити й присмачити хмелі-сунелі з одного боку. Потім перевернути й поперчити всі шматочки. Залишити м'ясо на 10 хвилин.
Сир натерти на тертці, з'єднати з сухарями.
Яйце збити виделкою, злегка підсолити. Додати збите яйце до сиру з сухарями, полити олією та перемішати.
Відбиті шматочки свинини швидко обсмажити в гарячій олії по 1 хвилині з кожного боку.
Обсмажені шматочки м'яса викласти на деко, зверху розкласти начинку. Відправити запікати в розігріту до 200°С духовку на 15 хвилин. Подавати готові ескалопи можна з овочевим салатом або будь-яким гарніром.
Ескалоп у пряному маринаді
- Свинина - 4 шматочки
- Оцет бальзамічний - 1 ч. л.
- Соєвий соус - 1 ст. л.
- Перець солодкий червоний - 1 ч. л.
- Приправа на власний смак
- Перець чорний (суміш)
Замаринувати м'ясо в суміші оцту, соусу та прянощів. Залишити на 1 годину.
На розпечену сковороду викласти м'ясо. Обсмажувати шматочки з кожного боку по 2-3 хвилини. Для отримання сіточки м'ясо слід повернути на 90 градусів.
Ескалоп зі свинини в сметанному соусі
- Свинина (м'якоть) - 800 г
- Цибуля ріпчаста - 2 шт.
- Сметана (для соусу) - 3 ст. л.
- Масло вершкове (для смаження) - 1 ст. л.
- Олія соняшникова (для смаження) - 1 ст. л.
- Сіль - 0,5 ч. л.
- Спеції - 0,5 ч. л.
М'якоть свинини нарізати порційно поперек волокон товщиною 1-1,5 см. Посолити, приправити спецією, відбити.
Читайте такожСоковита й ароматна буженина: як смачно запекти свинину в духовціНатерти на великій тертці цибулю. Перемішати її з відбитим м'ясом так, щоб цибульний соус розподілився по всьому ескалопу. Поставити маринуватися в холодильник на 4 години, а можна на ніч.
Обсмажувати ескалопи у вершковому маслі з додаванням соняшникової олії, без цибулі, з кожного боку приблизно 3-4 хвилини до золотисто-рожевого кольору. М'ясо можна подавати і без сметанного соусу.
Для соусу потрібно окремо спасирувати цибулю, в якій маринувалося м'ясо, додати сметану та сіль, не доводити до кипіння.
Якщо ескалоп готується заздалегідь, то обсмажені шматки м’яса слід скласти в каструлю і залити готовим соусом, щоб вони залишалися соковитими.
Вас також можуть зацікавити інші рецепти:
- Апетитний запечений хек: як приготувати смачну рибу в духовці
- Як смачно приготувати свинячу печінку – найкращі рецепти
- Соус для спагеті: як приготувати ідеальне доповнення до гарніру
- Ніжно-хрусткі трубочки з білковим кремом: як приготувати неймовірний смаколик
- Найсмачніша запіканка з грибами: як приготувати ситну страву
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram