Приготовлений ескалоп виходить ніжним й ароматним.

Ескалоп зі свинини – соковита м'ясна страва. Вона являє собою добре відбитий шматок м'яса круглої форми. Однак це м'ясо не панірують, й обсмажують на сковороді або грилі з невеликою кількістю олії.

Ескалоп зі свинини на сковороді

Корейка свиняча - 500 г

Рослинна олія - 1 ч. л.

Сіль, перець чорний мелений - за смаком

Свинячі корейки ретельно промити та обсушити. М'ясо загорнути в харчову плівку і відбити молоточком з двох боків.

Читайте такожКанапе на шпажках: як приготувати смачні закускиУ сковороді розігріти олію, викласти корейку й смажити на сильному вогні до золотистої скоринки 5-8 хвилин, залежно від бажаного ступеня просмажування. Непросмажений бік злегка посолити й поперчити.

Перевернути ескалоп і смажити ще 5-8 хвилин до появи рум'яної скоринки. З готової корейки не повинна сочитися кров. Посолити і поперчити раніше просмажений бік і перекласти корейку на блюдо.

Ескалоп зі свинини в духовці

Свинина - 500 г

Сир - 70 г

Сухарі панірувальні - 30 г

Олія - 2 ст. л. у начинку + для смаження

Яйце - 1 шт.

Часник - 1 зубчик

Сіль, перець чорний - за смаком

М'ясо нарізати медальйонами, товщиною до 1,5 см і відбити з двох боків до 0,5 мм.

Кожен шматочок посолити й присмачити хмелі-сунелі з одного боку. Потім перевернути й поперчити всі шматочки. Залишити м'ясо на 10 хвилин.

Сир натерти на тертці, з'єднати з сухарями.

Яйце збити виделкою, злегка підсолити. Додати збите яйце до сиру з сухарями, полити олією та перемішати.

Відбиті шматочки свинини швидко обсмажити в гарячій олії по 1 хвилині з кожного боку.

Обсмажені шматочки м'яса викласти на деко, зверху розкласти начинку. Відправити запікати в розігріту до 200°С духовку на 15 хвилин. Подавати готові ескалопи можна з овочевим салатом або будь-яким гарніром.

Ескалоп у пряному маринаді

Свинина - 4 шматочки

Оцет бальзамічний - 1 ч. л.

Соєвий соус - 1 ст. л.

Перець солодкий червоний - 1 ч. л.

Приправа на власний смак

Перець чорний (суміш)

Замаринувати м'ясо в суміші оцту, соусу та прянощів. Залишити на 1 годину.

На розпечену сковороду викласти м'ясо. Обсмажувати шматочки з кожного боку по 2-3 хвилини. Для отримання сіточки м'ясо слід повернути на 90 градусів.

Ескалоп зі свинини в сметанному соусі

Свинина (м'якоть) - 800 г

Цибуля ріпчаста - 2 шт.

Сметана (для соусу) - 3 ст. л.

Масло вершкове (для смаження) - 1 ст. л.

Олія соняшникова (для смаження) - 1 ст. л.

Сіль - 0,5 ч. л.

Спеції - 0,5 ч. л.

М'якоть свинини нарізати порційно поперек волокон товщиною 1-1,5 см. Посолити, приправити спецією, відбити.

Читайте такожСоковита й ароматна буженина: як смачно запекти свинину в духовціНатерти на великій тертці цибулю. Перемішати її з відбитим м'ясом так, щоб цибульний соус розподілився по всьому ескалопу. Поставити маринуватися в холодильник на 4 години, а можна на ніч.

Обсмажувати ескалопи у вершковому маслі з додаванням соняшникової олії, без цибулі, з кожного боку приблизно 3-4 хвилини до золотисто-рожевого кольору. М'ясо можна подавати і без сметанного соусу.

Для соусу потрібно окремо спасирувати цибулю, в якій маринувалося м'ясо, додати сметану та сіль, не доводити до кипіння.

Якщо ескалоп готується заздалегідь, то обсмажені шматки м’яса слід скласти в каструлю і залити готовим соусом, щоб вони залишалися соковитими.

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Автор: УНІАН