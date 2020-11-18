Ці ніжні і соковиті котлети відомі у всьому світі.

Разом з борщем і варениками котлета по-київськи - це одне з найвідоміших у світі страв української кухні. Ніжне м'ясо в хрусткій паніровці можна знайти в меню багатьох дорогих ресторанів планети. Котлета по-київськи по праву є гордістю України. На відміну від звичних котлет, це блюдо готується з цільного шматка курки, а не фаршу. Головна родзинка київської котлети - рідка начинка з ароматним маслом.

Класична котлета по-київськи

Вершкове масло - 140 г.

Курка - 1,2 кг.

Петрушка - 20 г.

Сіль - 0,5 чайної ложки.

Куряче яйце - 2 шт.

Молоко - 100 мл.

Пшеничне борошно - 60 г.

Панірувальні сухарі - 140 г.

Вершкове масло - 50 г.

Рослинна олія - 300 мл.

Курку без шкіри обробити на два шматки філе грудки разом з плечовою кісткою на ніжці. Філе покласти внутрішньою стороною вгору, надрізати від середини уздовж в обидві сторони, покласти половинки так, щоб помістилася начинка, відбити молотком. Акуратно видалити білі сухожилля.

У мисці змішати нарізану петрушку, розтоплене вершкове масло і сіль до однорідної маси. Розділити суміш на дві частини і поставити в морозилку на 5 хвилин. Потім покласти начинку в філе, щільно загорнути і знову прибрати на 5 хвилин в морозилку.

Окремо в мисці збити яйця з молоком. Котлети обваляти в борошні, потім в яєчній суміші, в панірувальних сухарях, потім в суміші, потім знову в паніровці. У ємність для фритюру налити масло і нагріти до 200 градусів. Розігріти до 200 градусів духовку. Підсмажити котлети у фритюрі до золотистої скоринки (приблизно 5 хвилин), потім довести до готовності в духовці протягом 10 хвилин. Перед подачею викласти на серветку, щоб увібрати жир.

Котлета по-київськи з сиром

Куряча грудка - 1 шт.

Масло вершкове - 40 г.

Петрушка.

Паприка солодка приправа.

Сіль, перець чорний.

Часник - 1 зубчик.

Сир гауда - 20 г.

Панірувальні сухарі - 300 г.

Борошно - 200 г.

Яйце - 2 шт.

Рослинна олія рафінована - 300 г.

Курячу грудку по кістці розділити на 2 частини. Кожну частину уздовж розрізати навпіл. У підсумку виходить 4 філе. Кожну половинку філе відбити, посолити і поперчити. Вершкове масло розтопити, додати зелень, сіль, перець, часник потертий на дрібній тертці, і паприку.

На край грудки покласти шматок сиру і масла з приправою, загорнути в рулет. Яйця з сіллю збити виделкою. Обваляти рулети в борошні, потім в яйці, потім в сухарях, потім знову в яйці і в сухарях.

У сотейник налити рослинну олію (приблизно на 3 см) і підсмажити котлети з двох сторін до золотистої скоринки. Потім поставити в духовку на 15 хвилин при температурі 190 градусів.

Котлета по-київськи з грибами

Куряче філе - 1 кг.

Цибуля ріпчаста - 2 шт.

Печериці - 200 г.

Масло вершкове - 150 г.

Рослинна олія - 500 г.

Сіль, спеції.

Борошно - 1 ст.

Панірування - 1 ст.

Яйце - 2 шт.

Молоко - 3-4 ст. л.

Цибулю дрібно нарізати і обсмажити на сковороді до золотистого кольору. До цибулі додати нарізані гриби, посолити і поперчити, смажити до готовності. Куряче філе з грудки нарізати на пластини, відбити молотком, посолити і поперчити. На край відбивних покласти шматочок масла з грибами, загорнути в рулети.

Окремо в мисці збити яйця з молоком. Котлети обваляти в борошні, потім в яєчній суміші, в панірувальних сухарях, потім в суміші, потім знову в паніровці. У сковороду налити рослинну олію до середини котлет і обсмажити їх на фритюрі. Потім поставити в духовку на 15 хвилин при температурі 200 градусів.

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Автор: Катерина Пулатова