Печінка – один із найкорисніших продуктів. Вона містить величезну кількість поживних речовин та мінералів для нашого організму. З неї, зокрема, можна приготувати дуже смачні котлети.
Ніжні й ситні печінкові котлети з легкістю урізноманітнюють раціон, коли звичні котлети, курячі ніжки та стейки вже набридли.
Подавати такі котлетки можна практично з будь-яким гарніром на вибір: добре смакуватимуть вони з картопляним пюре, кашами або макаронами на обід або на вечерю. А можна - і як закуску з хлібом та улюбленим соусом.
Котлети з курячої печінки
- Печінка куряча - 500 г
- Картопля (відварена в мундирах) - 2 шт.
- Морква (відварна) - 4 шт.
- Цибуля ріпчаста - 1 шт.
- Яйце куряче - 1 шт.
- Борошно - 2-3 ст. л.
- Спеції
Курячу печінку подрібнити в м'ясорубці. Цибулю нарізати невеликими скибочками, теж подрібнити за допомогою м'ясорубки.
Читайте такожЗапашна гречка з грибами: як приготувати ситну стравуПеремолоти також відварену заздалегідь моркву. Варену картоплю перекрутити на фарш. Все вищевказане потрібно добре перемішати. Додати сіль та спеції.
Додати в фарш яйце. Всипати борошно. Якщо додати більше картоплі, то борошна не потрібно.
Фарш знову добре перемішати й смажити котлети на олії, наливаючи кожну порцію ложкою, оскільки фарш напіврідкий. Добре просмажити котлети, щоб м'ясо всередині не залишалося сирим.
Котлети з яловичої печінки
- Печінка яловича - 500 г
- Рис - 100 г
- Борошно пшеничне - 200 г
- Спеції (сіль, перець чорний мелений) - за смаком
- Олія рослинна (для смаження)
- Часник - 5-6 зубчиків
- Морква - 1 шт.
- Цибуля ріпчаста - 1 шт.
Відварити рис до готовності.
Пропустити через м'ясорубку (блендер) печінку, цибулю, моркву та часник. Додати в фарш відварений рис. Посолити та поперчити.
Додати борошно. Фарш повинен вийде густим – густішим, ніж на оладки.
Смажити котлети на олії. Викладати на сковороду столовою ложкою. Обсмажити печінкові котлети з обох боків.
Котлети зі свинячої печінки
- Печінка свиняча - 500 г
- Сало свіже - 150-200 г
- Борошно - 3 ст. л.
- Яйце куряче - 1 шт.
- Сіль, перець чорний мелений - за смаком
- Цибуля ріпчаста (велика) - 1 шт.
- Часник сушений - 1 ч. л.
- Олія для смаження
Свинячу печінку нарізати шматками і вимочити її 2 години на трохи підсоленій воді. Потім печінку обсушити паперовим рушником.
Читайте такожПиріг, тарт та лінива ватрушка: рецепти неймовірної випічки на сметаніОчищену цибулю розрізати на 4-6 частин. Сало нарізати на частини.
Печінку разом із салом та цибулею перекрутити на м'ясорубці.
Додати сире яйце, посолити фарш і поперчити. Все ретельно перемішати, додати сушений часник і всипати борошно.
Ще раз фарш ретельно перемішати. Тісто для печінкових котлет вийде досить густим.
Розігріти на сковороді олію, викласти ложкою печінковий фарш. Смажити на середньому вогні до рум'яної скоринки з двох боків. Важливо не пересмажити.
Викласти котлети у каструльку, довести їх до готовності в мікрохвильовці на максимальній потужності впродовж 3-4 хвилини або в розігрітій до 180°С духовці протягом 7-10 хвилин.
Готові печінкові котлети подати до столу в гарячому вигляді.
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