Такі котлетки добре смакуватимуть з картопляним пюре, кашами або макаронами на обід або на вечерю.

Печінка – один із найкорисніших продуктів. Вона містить величезну кількість поживних речовин та мінералів для нашого організму. З неї, зокрема, можна приготувати дуже смачні котлети.

Ніжні й ситні печінкові котлети з легкістю урізноманітнюють раціон, коли звичні котлети, курячі ніжки та стейки вже набридли.

Подавати такі котлетки можна практично з будь-яким гарніром на вибір: добре смакуватимуть вони з картопляним пюре, кашами або макаронами на обід або на вечерю. А можна - і як закуску з хлібом та улюбленим соусом.

Котлети з курячої печінки

Печінка куряча - 500 г

Картопля (відварена в мундирах) - 2 шт.

Морква (відварна) - 4 шт.

Цибуля ріпчаста - 1 шт.

Яйце куряче - 1 шт.

Борошно - 2-3 ст. л.

Спеції

Курячу печінку подрібнити в м'ясорубці. Цибулю нарізати невеликими скибочками, теж подрібнити за допомогою м'ясорубки.

Читайте такожЗапашна гречка з грибами: як приготувати ситну стравуПеремолоти також відварену заздалегідь моркву. Варену картоплю перекрутити на фарш. Все вищевказане потрібно добре перемішати. Додати сіль та спеції.

Додати в фарш яйце. Всипати борошно. Якщо додати більше картоплі, то борошна не потрібно.

Фарш знову добре перемішати й смажити котлети на олії, наливаючи кожну порцію ложкою, оскільки фарш напіврідкий. Добре просмажити котлети, щоб м'ясо всередині не залишалося сирим.

Котлети з яловичої печінки

Печінка яловича - 500 г

Рис - 100 г

Борошно пшеничне - 200 г

Спеції (сіль, перець чорний мелений) - за смаком

Олія рослинна (для смаження)

Часник - 5-6 зубчиків

Морква - 1 шт.

Цибуля ріпчаста - 1 шт.

Відварити рис до готовності.

Пропустити через м'ясорубку (блендер) печінку, цибулю, моркву та часник. Додати в фарш відварений рис. Посолити та поперчити.

Додати борошно. Фарш повинен вийде густим – густішим, ніж на оладки.

Смажити котлети на олії. Викладати на сковороду столовою ложкою. Обсмажити печінкові котлети з обох боків.

Котлети зі свинячої печінки

Печінка свиняча - 500 г

Сало свіже - 150-200 г

Борошно - 3 ст. л.

Яйце куряче - 1 шт.

Сіль, перець чорний мелений - за смаком

Цибуля ріпчаста (велика) - 1 шт.

Часник сушений - 1 ч. л.

Олія для смаження

Свинячу печінку нарізати шматками і вимочити її 2 години на трохи підсоленій воді. Потім печінку обсушити паперовим рушником.

Читайте такожПиріг, тарт та лінива ватрушка: рецепти неймовірної випічки на сметаніОчищену цибулю розрізати на 4-6 частин. Сало нарізати на частини.

Печінку разом із салом та цибулею перекрутити на м'ясорубці.

Додати сире яйце, посолити фарш і поперчити. Все ретельно перемішати, додати сушений часник і всипати борошно.

Ще раз фарш ретельно перемішати. Тісто для печінкових котлет вийде досить густим.

Розігріти на сковороді олію, викласти ложкою печінковий фарш. Смажити на середньому вогні до рум'яної скоринки з двох боків. Важливо не пересмажити.

Викласти котлети у каструльку, довести їх до готовності в мікрохвильовці на максимальній потужності впродовж 3-4 хвилини або в розігрітій до 180°С духовці протягом 7-10 хвилин.

Готові печінкові котлети подати до столу в гарячому вигляді.

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Автор: УНІАН