Печінку можна смажити, тушкувати, зробити з неї запіканку, паштет або котлети

Свинячу печінку використовують у приготуванні багатьох смачних і корисних страв. Печінку можна смажити, тушкувати, зробити з неї запіканку, паштет або котлети. Перед приготуванням свинячої печінки, її слід вимочити у воді або молоці.

Печінка з грибами та цибулею

Печінка свиняча - 500 г

Печериці - 250 г

Олія - 100 мл

Борошно пшеничне - 3 ст. л.

Сіль, перець чорний - за смаком

Цибуля ріпчаста (середня) - 1 шт.

Бульйон (кількість приблизна) - 100 мл

Цибулю нарізати кільцями, півкільцями або дрібно. Обсмажити її на олії до красивого бурштинового кольору, але не до сухості.

Читайте такожАпетитний запечений хек: як приготувати смачну рибу в духовціНа іншій сковорідці обсмажити на сильному вогні цілі дрібні печериці, щоб вони максимально зберегли соковитість. Коли гриби охолонуть, більші порізати на четвертинки, зовсім маленькі – залишити цілими.

Печінку промити й нарізати невеликими шматочками, жилаві ділянки видалити. Для більш ніжного смаку перед тим печінку можна замочити в суміші молока і води 1:1 з дрібкою солі. Потім її обов'язково просушити паперовим рушником.

Нарізану печінку добре присипати борошном і перемішати, щоб кожен шматочок був ним покритий. На сковороді розігріти олію й викласти смажити печінку. Смажити печінку на сильному вогні, не накриваючи кришкою, близько 10 хвилин, постійно помішуючи.

У сотейник викласти цибулю, гриби та печінку. Посолити й поперчити, частина солі за бажанням можна замінити соєвим соусом. Залити бульйоном (або водою) й залишити тушкуватися під кришкою на повільному вогні близько 5-15 хвилин. Якщо печінка молодої тварини, то вона тушкуватиметься менше.

Печінка під сметанним соусом

Свиняча печінка - 350 г

Сметана - 150 г

Цибуля ріпчаста - 1 шт.

Сіль - 0,5-1 ч. л.

Печінку зачистити від плівок та жовчних шляхів. Можна також попередньо вимочити її в воді або в молоці.

Цибулю очистити від лушпиння і добре помити, нарізати її півкільцями.

Печінку порізати скибочками, товщиною приблизно в сантиметр. На сковороду з розігрітою олією викласти печінку, обсмажувати її декілька хвилин до утворення рум'яної скоринки. Смажити довго не потрібно, тому що печінка стане жорсткою.

Потім додати цибулю і трохи протушкувати, щоб вона стала м'якою й прозорою. Залити все сметаною, посолити та тушкувати на слабкому вогні під кришкою до готовності, приблизно 25 хвилин.

Печінкова запіканка з рисом у духовці

Печінка свиняча - 300 г

Рис - 100 г

Молоко - 60 г

Морква - 1 шт.

Яйця - 1 шт.

Манка - 2 ст. л.

Рослинна олія - 0,5 ч. л.

Сіль, перець чорний мелений - за смаком

Моркву добре помити й очистити. Очищену моркву нарізати невеликими кубиками. Можна натерти її на великій тертці або нарізати соломкою.

Читайте такожСоковита підчеревина в духовці: як приготувати ароматне запечене сало з прошарками м'ясаРис покласти варити до напівготовності. Потім злити з нього воду.

З печінки видалити плівки, добре промити водою, зайву воду струсити. Нарізати її невеликими шматочками. Перемолоти її в чаші блендера або через м'ясорубку до однорідного стану.

До печінки додати рис, моркву, молоко, яйце, манну крупу, чорний мелений перець та сіль. Має вийти однорідна в'язка маса. Добре її перемішати. Якщо суміш занадто рідка, можна досипати трохи манки. Якщо ж густуватою, то долити трохи молока.

Форму для випічки змастити олією, викласти в неї печінкову масу і розрівняти.

Відправити запіканку в розігріту до 180°С духовку. Запікати до готовності, орієнтуючись на свою духовку, приблизно 30 хвилин. Якщо вона почне підгорати зверху, то прикрити листом фольги.

Вас також можуть зацікавити інші рецепти:

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: УНІАН