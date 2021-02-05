Такі м’ясні кульки традиційно готуються в ароматному соусі.

Тефтелі – це ніжні й повітряні м’ясні кульки. Аби вони були смачнішими та краще тримали форму, у ці кульки додають рис. Тефтелі з рисом часто називають "їжачками", адже рисинки, які "визирають" із м’ясних кульок, дуже нагадують цих звіряток.

Тефтелі у сметанному соусі

Фарш свинина яловичина - 800 г

Цибуля ріпчаста - 2 шт.

Рис - 250 г

Яйця - 2 шт.

Часник - 3 зубчики

Сметана - 250 г

Томатна паста - 1 ст. л.

Майонез - 1 ст. л.

Сіль, перець чорний мелений - за смаком

Спеції сухі - 1 ч. л.

Рослинна олія - 50 мл

М'ясо перекрутити через м'ясорубку. Те ж саме зробити з цибулею та часником. Все перемішати, посолити та поперчити. Додати яйця і кетчуп або томатний соус. Ще раз перемішати.

Читайте такожСоковитий стейк зубатки: як приготувати смачну рибуДобре промити рис, всипати в каструлю, залити водою й відварити до напівготовності (приблизно хвилин 7-10 після закипання). Відкинути рис на друшляк і дати охолонути. Після відправити його в фарш, усе перемішати.

Деко змастити сумішшю масла та сметани.

Зліпити з фаршу кульки однакового розміру й викласти на деко.

Для заправки змішати сметану, по 3-4 ложки майонезу і кетчупу, якщо виходить занадто густо, то влити воду або бульйон. Цим соусом залити їжачки, щоб вони покрилися на 2/3 поверхні.

Запікати тефтелі у духовці приблизно 40 хвилин за температури 180°С до утворення скоринки і повної готовності.

Тефтелі з рисом із підливкою

Фарш м'ясний - 600 г

Рис - 150 г

Цибуля - 1 шт.

Яйця - 2 шт.

Сіль, перець чорний мелений - за смаком

Для підливи

Цибуля (велика) - 1 шт.

Сіль, перець чорний мелений - за смаком

Морква (велика) - 1 шт.

Борошно - 4 ст. л.

Томатний соус - 3 ст. л.

М'ясний бульйон - 900 мл

Лавровий лист - 2 шт.

Для смаження

Рослинна олія - 3 ст. л.

Насамперед підготувати бульйон. Для цього можна заварити м'ясний бульйонний кубик (половина кубика на 900-1000 мл.)

Рис зварити до напівготовності, цибулю дрібно нашаткувати.

З'єднати фарш, рис та цибулю. Добре перемішати. Додати сіль, перець та яйця. Перемішати й ненадовго залишити.

Приготування підливи. Цибулю нашаткувати побільше, моркву натерти на великій тертці.

Пасерувати цибулю та моркву олії до золотистого. Додати борошно, перемішати. Обсмажувати протягом хвилини, помішуючи. Потім додати томатний соус, перемішати. Обсмажувати ще хвилину, помішуючи.

Поступово додавати до засмажки бульйон, ретельно при цьому перемішуючи. Довести соус до однорідності. Вкинути у підливу лавровий лист і довести до кипіння.

З фаршу сформувати невеликі кульки. Акуратно опустити їх у соус, довести до кипіння, після чого зменшити вогонь до мінімуму, накрити кришкою і тушкувати 30 хвилин.

Вас також можуть зацікавити інші рецепти:

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: УНІАН