Соковиті й прості у приготуванні відбивні з курятини готуються швидко, а з'їдаються ще швидше.

Відбивні – одна з найпростіших страв, яку можна приготувати з м'яса. Це досить великі шматки м'яса, відбиті спеціальним молотком до плоского стану. Потім вони паніруються й обсмажуються на розігрітій сковороді або запікаються в духовці.

Курячі відбивні готуються найшвидше, але при цьому головне не пересмажити – інакше вони стануть занадто сухими. Дуже часто у відбивні з курятини поміщаються шматочки сиру, зелені та вершкового масла, завдяки чому страва стає дуже апетитною й ароматною.

Відбивні з курячої грудинки з сиром

Куряча грудинка - 500 г

Сир твердий - 100 г

Сметана - 2 ст. л.

Яйце - 2 шт.

Борошно - 3 ст. л.

Соняшникова олія - 50 мл

Сіль, перець чорний мелений - за смаком

Філе курячої грудинки розрізати на порції й злегка відбити. Посолити та поперчити за смаком.

Читайте такожНіжні тефтелі з рисом: як приготувати апетитну стравуДля кляру збити яйця. Додати сметану і сіль. Можна порізати трохи зелені. Перемішати яйця зі сметаною й всипати борошно. Кляр для відбивних повинен бути за консистенцією, як тісто на оладки.

Відбивну покласти у кляр.

На гарячу сковороду налити соняшникову олію й викласти відбивні. На кожну відбивну зверху покласти тертий сир, а поверх нього – кляр.

Обсмажити відбивні з одного боку і перевернути на інший. У результаті виходять відбивні у клярі з прошарком сиру.

Відбивні з курятини уз сиром у духовці

Філе куряче - 400 г

Помідори - 2 шт.

Цибуля зелена - 2-3 шт.

Майонез - 1 ст. л.

Сир твердий - 3 ст. л.

Сіль, перець чорний мелений - за смаком

Овочі та філе помити, обсушити, сир натерти на великій тертці.

Розрізати філе вздовж на дві частини, викласти у харчовій пакет і відбити молотком для відбивних.

Перекласти філе у форму для запікання, трохи змастити майонезом, посолити та поперчити. Посипати дрібно нарізаною зеленою цибулею.

Далі викласти шар нарізаних тонкими скибочками помідорів. Зверху нанести тоненьку сіточку майонезу (замість нього за бажанням можна взяти натуральний йогурт або жирну сметану). Посипати відбивні натертим твердим сиром.

Розігріти духовку до 180°С і запікати до готовності, 20-25 хвилин.

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Автор: УНІАН