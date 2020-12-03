Страва має особливу вершкову консистенцію.

Ризото - це традиційна страва італійської кухні, приготування якої потребує знання певних правил.

Читайте такожСоковиті печінкові котлети: як приготувати смачну стравуГотують ризото з круглозернистого крохмалистого рису особливого сорту з додаванням бульйону. Рис при цьому не можна промивати, щоб не пішов крохмаль, який дарує страві особливу вершкову консистенцію.

Найкращими для цієї страви вважаються такі сорти рису, як "арборіо", "карнаролі", "бальдо" і "віалоне нано". Щоб надати додаткову в’язкість, у рис додають бульйон або воду, і готується різотто при постійному помішуванні.

Ризото

Рис (найкраще "арборіо") - 200 г

Цибуля ріпчаста - 1 шт.

Перець болгарський (червоний) - 1 шт.

Гриби - 300 г

Бульйон (грибний) - 3 ст.

Пармезан - 75-100 г

Петрушка - 1 пучок

Цибуля зелена - 1 пучок

Олія рослинна (для обсмажування)

Сіль, перець чорний мелений - за смаком

Цибулину нарізати кільцями, обсмажити на олії.

Нарізати дрібними кубиками перець. Додати його до цибулі. Туди ж додати гриби. Смажимо всі овочі 5 хвилин, поки гриби не стануть м'якими.

Читайте такожРум’яні й соковиті курячі стегенця: як приготувати страву в духовціВ окремій сковороді на великому вогні обсмажити рис (2-3 хвилини).

Зменшити вогонь й, акуратно помішуючи, потихеньку частинами вливати бульйон у рис. Залишати сковороду на маленькому вогні до готовності – рис повинен увібрати весь бульйон.

Потім додати до рису овочі, добре перемішати. Додати натертий на тертці сир, зелень, сіль, перець, перемішати і потримати ще на маленькому вогні ще 2 хвилини.

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Автор: УНІАН