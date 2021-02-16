Капусту можна тушкувати як "соло", так і з м'ясом, сосисками, грибами, квасолею або чорносливом.

Тушкована капуста – корисна й ситна страва, яку готують як зі свіжої, так і з квашеної капусти. Також можна змішати їх порівну: вийде дуже смачно.

Залежно від різних поєднань, тушкована капуста щоразу буде іншою. Робити її можна з м'ясом, грибами, рисом, квасолею або родзинками.

Тушкована капуста

Капуста білокачанна - 500 г

Морква - 1 шт.

Цибуля ріпчаста - 1 шт.

Вершкове масло - 10 г

Олія - 20 г

Борошно пшеничне - 10 г

Томатна паста - 20 г

Петрушка - за смаком

Сіль - за смаком

Нашаткувати капусту тонкими брусочками, скласти в каструлю й залити водою. Посолити і відварити до напівготовності, близько 5-7 хвилин після закипання. Потім злити воду.

Читайте такожСоковита качка з яблуками: як запекти рум’яно-ароматну птицю у духовціНарізати соломкою моркву і нашаткувати цибулю. Вкинути на сковороду, додати вершкове масло та влити трохи води, тушкувати. Щойно рідина випарується, додати томатну пасту і продовжити готувати на малому вогні близько хвилини.

На сухій гарячій сковороді підсушити борошно. Потім в іншій посудині додати води у співвідношенні 1:2 та розмішати.

Відварену капусту відправити на сковороду з олією, додати підготовлені овочі й протушкувати на малому вогні 5-10 хвилин.

Ввести розбавлене борошно та сіль, продовжити тушкувати капусту до готовності.

Наприкінці приготування додати в тушковану капусту петрушку. Дати страві трохи охолонути, після чого її можна подавати до столу.

Тушкована капуста з картоплею і м’ясом

Капуста білокачанна - 300 г

Свинина - 300 г

Картопля - 400 г

Цибуля ріпчаста - 1 шт.

Морква - 1 шт.

Помідор - 1 шт.

Часник - за смаком

Паста томатна - 2 ст. л.

Олія - 2 ст. л.

Сіль, перець чорний мелений - за смаком

Спеції, трави - за смаком

Цибулю та моркву нарізати кубиками, спасерувати на олії 5-7 хвилин.

М'ясо нарізати невеликими кубиками, вкинути до овочів й обсмажити під кришкою 10 хвилин, помішуючи. Посолити, поперчити, влити приблизно 100 мл води і тушкувати м'ясо під кришкою до напівготовності.

Тим часом нашаткувати капусту. Додати її до м'яса.

Нарізати картоплю кубиками або пластиками. Викласти її до капусти, влити приблизно стакан води. Посолити, поперчити, накрити кришкою і тушкувати на середньому вогні 15-20 хвилин.

Додати томатну пасту та дрібно нарізаний часник, перемішати й тушкувати 5 хвилин під кришкою.

Наприкінці приготування додати нарізані помідор і зелень. Вимкнути вогонь і залишити під кришкою на 10 хвилин, щоб смак страви став більш насиченим.

Тушкована квашена капуста з грибами

Капуста квашена - 350 г

Печериці - 200 г

Сіль за смаком

Томатна паста - 70 г

Олія соняшникова - 120 мл

Перець - за смаком

Вода - 400 мл

Печериці нарізати тонкими пластинами, можна їх не дуже дрібнити, адже гриби дуже зменшаться під час теплової обробки.

Дрібно нарізати цибулю. Викласти її разом із грибами на сковороду й обсмажити на олії. Посолити та поперчити.

Якщо хочеться зменшити кислотність капусти, то її потрібно заздалегідь вимочити. Якщо ж ні – то можна лише раз її промити. Викласти капусту на друшляк.

Викласти капусту до грибів, влити воду (приблизно 2 склянки) та додати томатну пасту. Накрити кришкою і тушкувати на маленькому вогні, помішуючи, поки капуста не буде готова. Якщо потрібно, то досолити. Коли вода частково випарується, можна відкрити сковороду, збільшити вогонь, щоб випарувати решту води. Потім додати олію й злегка підсмажити капусту.

Тушкована капуста з яблуками

Капуста білокачанна - 1,7 кг

Свинина - 700 г

Цибуля ріпчаста - 1 шт.

Яблуко (великі, кислі або кисло-солодкі) - 2 шт.

Соєвий соус (солодкий) - 4 ст. л.

Приправа (для суші) - 1 ст. л.

Сіль, чорний мелений перець - за смаком

Чорнослив - 70 г

Капусту тонко нашаткувати, скласти в глибоку миску, полити соєвим соусом і перетерти руками до м'якості.

Читайте такожСмачний та ніжний пиріг: як приготувати чудову випічку на кислому молоціСвинину нарізати невеликими шматочками, посолити, поперчити й обсмажити на олії разом із цибулею, порізаною півкільцями. Смажити до побіління м'яса, всередині воно залишиться сирим.

Перекласти м'ясо в чавунний казанок. А в олії, на якій воно смажилося, трішки обсмажити шматочки яблук.

Потім перекласти підсмажені яблука зверху на м'ясо, трохи поперчити. Зверху покласти чорнослив без кісточок, нарізаний на невеликі шматочки.

У залишках жиру на сковороді, помішуючи, обсмажити капусту, приблизно 5-7 хвилин.

Перекласти капусту до м’яса, скропити оцтом для суші, посолити й поперчити. Накрити кришкою і тушкувати на середньому вогні 30-40 хвилин.

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Автор: УНІАН