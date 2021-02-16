Тушкована капуста - рецепт / фото ua.depositphotos.com

Тушкована капуста – корисна й ситна страва, яку готують як зі свіжої, так і з квашеної капусти. Також можна змішати їх порівну: вийде дуже смачно.

Залежно від різних поєднань, тушкована капуста щоразу буде іншою. Робити її можна з м'ясом, грибами, рисом, квасолею або родзинками.

Тушкована капуста

  • Капуста білокачанна - 500 г
  • Морква - 1 шт.
  • Цибуля ріпчаста - 1 шт.
  • Вершкове масло - 10 г
  • Олія - 20 г
  • Борошно пшеничне - 10 г
  • Томатна паста - 20 г
  • Петрушка - за смаком
  • Сіль - за смаком

Нашаткувати капусту тонкими брусочками, скласти в каструлю й залити водою. Посолити і відварити до напівготовності, близько 5-7 хвилин після закипання. Потім злити воду.

Читайте такожСоковита качка з яблуками: як запекти рум’яно-ароматну птицю у духовціНарізати соломкою моркву і нашаткувати цибулю. Вкинути на сковороду, додати вершкове масло та влити трохи води, тушкувати. Щойно рідина випарується, додати томатну пасту і продовжити готувати на малому вогні близько хвилини.

На сухій гарячій сковороді підсушити борошно. Потім в іншій посудині додати води у співвідношенні 1:2 та розмішати.

Відварену капусту відправити на сковороду з олією, додати підготовлені овочі й протушкувати на малому вогні 5-10 хвилин.

Ввести розбавлене борошно та сіль, продовжити тушкувати капусту до готовності.

Наприкінці приготування додати в тушковану капусту петрушку. Дати страві трохи охолонути, після чого її можна подавати до столу.

Тушкована капуста з картоплею і м’ясом

  • Капуста білокачанна - 300 г
  • Свинина - 300 г
  • Картопля - 400 г
  • Цибуля ріпчаста - 1 шт.
  • Морква - 1 шт.
  • Помідор - 1 шт.
  • Часник - за смаком
  • Паста томатна - 2 ст. л.
  • Олія - 2 ст. л.
  • Сіль, перець чорний мелений - за смаком
  • Спеції, трави - за смаком

Цибулю та моркву нарізати кубиками, спасерувати на олії 5-7 хвилин.

М'ясо нарізати невеликими кубиками, вкинути до овочів й обсмажити під кришкою 10 хвилин, помішуючи. Посолити, поперчити, влити приблизно 100 мл води і тушкувати м'ясо під кришкою до напівготовності.

Як тушкувати капусту / фото ua.depositphotos.com

Тим часом нашаткувати капусту. Додати її до м'яса.

Нарізати картоплю кубиками або пластиками. Викласти її до капусти, влити приблизно стакан води. Посолити, поперчити, накрити кришкою і тушкувати на середньому вогні 15-20 хвилин.

Додати томатну пасту та дрібно нарізаний часник, перемішати й тушкувати 5 хвилин під кришкою.

Наприкінці приготування додати нарізані помідор і зелень. Вимкнути вогонь і залишити під кришкою на 10 хвилин, щоб смак страви став більш насиченим.

Тушкована квашена капуста з грибами

  • Капуста квашена - 350 г
  • Печериці - 200 г
  • Сіль за смаком
  • Томатна паста - 70 г
  • Олія соняшникова - 120 мл
  • Перець - за смаком
  • Вода - 400 мл

Печериці нарізати тонкими пластинами, можна їх не дуже дрібнити, адже гриби дуже зменшаться під час теплової обробки.

Дрібно нарізати цибулю. Викласти її разом із грибами на сковороду й обсмажити на олії. Посолити та поперчити.

Рецепт тушкованої капусти з м’ясом / фото ua.depositphotos.com

Якщо хочеться зменшити кислотність капусти, то її потрібно заздалегідь вимочити. Якщо ж ні – то можна лише раз її промити. Викласти капусту на друшляк.

Викласти капусту до грибів, влити воду (приблизно 2 склянки) та додати томатну пасту. Накрити кришкою і тушкувати на маленькому вогні, помішуючи, поки капуста не буде готова. Якщо потрібно, то досолити. Коли вода частково випарується, можна відкрити сковороду, збільшити вогонь, щоб випарувати решту води. Потім додати олію й злегка підсмажити капусту.

Тушкована капуста з яблуками

  • Капуста білокачанна - 1,7 кг
  • Свинина - 700 г
  • Цибуля ріпчаста - 1 шт.
  • Яблуко (великі, кислі або кисло-солодкі) - 2 шт.
  • Соєвий соус (солодкий) - 4 ст. л.
  • Приправа (для суші) - 1 ст. л.
  • Сіль, чорний мелений перець - за смаком
  • Чорнослив - 70 г

Капусту тонко нашаткувати, скласти в глибоку миску, полити соєвим соусом і перетерти руками до м'якості.

Читайте такожСмачний та ніжний пиріг: як приготувати чудову випічку на кислому молоціСвинину нарізати невеликими шматочками, посолити, поперчити й обсмажити на олії разом із цибулею, порізаною півкільцями. Смажити до побіління м'яса, всередині воно залишиться сирим.

Перекласти м'ясо в чавунний казанок. А в олії, на якій воно смажилося, трішки обсмажити шматочки яблук.

Потім перекласти підсмажені яблука зверху на м'ясо, трохи поперчити. Зверху покласти чорнослив без кісточок, нарізаний на невеликі шматочки.

У залишках жиру на сковороді, помішуючи, обсмажити капусту, приблизно 5-7 хвилин.

Перекласти капусту до м’яса, скропити оцтом для суші, посолити й поперчити. Накрити кришкою і тушкувати на середньому вогні 30-40 хвилин.

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Автор: УНІАН