Як приготувати биточки із залишків манної каші - дізнайтеся в матеріалі УНІАН.

Майже у кожного хоча б раз залишалася вчорашня манна каша, яку не хотілося викидати. З цього продукту можна приготувати величезну кількість незвичайних страв.

Биточки з манної каші

2-3 склянки готової манки

1 яйце

сіль і цукор за смаком

панірування

муки додаємо-скільки візьмуть

У кашу (обов'язково холодну) вливаємо злегка збите яйце, спеції і перемішуємо до однорідності. У масу вмішуємо борошно. Тісто має ліпитися, а не розтікатися в руках. Сковорідку розігріваємо на середньому вогні. Ліпимо биточки, обвалюють в паніровці і обсмажуємо до золотистості. Їх можна подавати з варенням і морозивом.

Запіканка з манної каші

Запіканка із залишків манної каші готується дуже легко і швидко.

Відео дня

1,5 склянки готової манки

1,5 склянки борошна

2 яйця

4 столові ложки цукру

1 чайна ложка розпушувача

Яйця збиваємо з цукром близько 10 хвилин. Маса стане стійкою, на ній можна буде намалювати смугу, і вона не зникне. Обережно вмішайте манку, розпушувач і борошно. Якщо маса осяде - можна повторно збити міксером. За консистенцією тісто буде як густа сметана.

Духовку нагріваємо до 200 градусів. Форму змащуємо маслом, виливаємо туди тісто і випікаємо близько 40 хвилин. Готовність перевіряємо зубочисткою. Пиріг з манної каші за бажанням прикрашаємо цукровою пудрою.

Оладки з манної каші

Оладки зі старої манної каші швидко завоюють серця ваших домочадців.

200 грам густої манки

125 грам сметани або йогурту без добавок

2 чайні ложки цукру

0,5 чайної ложки розпушувача

⅔ склянки борошна

цедра лимона

Манку змішуємо зі сметаною і цукром. В отриману масу додаємо лимонну цедру, борошно і розпушувач. Тісто по консистенції повинно вийти як густа сметана.

На розігріту сковорідку з маслом ложкою викладаємо манну суміш. Обсмажуємо оладки з двох сторін до рум'яності.

Печиво з манної каші

Для цього рецепта краще зварити свіжу манну кашу без грудочок.

6 столових ложок манної крупи

300 мл молока

100 грам борошна

200 грам вершкового масла

100 грам цукру

200 грам кокосової стружки

ваніль / цедра лимона

В молоко додаємо манку і варимо кашу, постійно помішуючи. Поки вона буде остигати, збиваємо масло з цукром. Додаємо в отриману суміш охололу кашу і кокосову стружку, а також ваніль або цедру. Поступово всипаємо борошно і замішуємо тісто. Воно повинно бути гладким і не липнути до рук. Обертаємо тісто харчовою плівкою і прибираємо на годину в холодильник "відпочити".

З тіста катаємо невеликі кульки. Якщо в приміщенні жарко, то краще викладати їх на дощечку і прибирати в морозилку. Печиво випікаємо 25-30 хвилин при 180 градусах в заздалегідь розігрітій духовці. Прикрасити можна цукровою пудрою або какао.

Вас також можуть зацікавити новини: