Майже у кожного хоча б раз залишалася вчорашня манна каша, яку не хотілося викидати. З цього продукту можна приготувати величезну кількість незвичайних страв.
Биточки з манної каші
- 2-3 склянки готової манки
- 1 яйце
- сіль і цукор за смаком
- панірування
- муки додаємо-скільки візьмуть
У кашу (обов'язково холодну) вливаємо злегка збите яйце, спеції і перемішуємо до однорідності. У масу вмішуємо борошно. Тісто має ліпитися, а не розтікатися в руках. Сковорідку розігріваємо на середньому вогні. Ліпимо биточки, обвалюють в паніровці і обсмажуємо до золотистості. Їх можна подавати з варенням і морозивом.
Запіканка з манної каші
Запіканка із залишків манної каші готується дуже легко і швидко.
- 1,5 склянки готової манки
- 1,5 склянки борошна
- 2 яйця
- 4 столові ложки цукру
- 1 чайна ложка розпушувача
Яйця збиваємо з цукром близько 10 хвилин. Маса стане стійкою, на ній можна буде намалювати смугу, і вона не зникне. Обережно вмішайте манку, розпушувач і борошно. Якщо маса осяде - можна повторно збити міксером. За консистенцією тісто буде як густа сметана.
Духовку нагріваємо до 200 градусів. Форму змащуємо маслом, виливаємо туди тісто і випікаємо близько 40 хвилин. Готовність перевіряємо зубочисткою. Пиріг з манної каші за бажанням прикрашаємо цукровою пудрою.
Оладки з манної каші
Оладки зі старої манної каші швидко завоюють серця ваших домочадців.
- 200 грам густої манки
- 125 грам сметани або йогурту без добавок
- 2 чайні ложки цукру
- 0,5 чайної ложки розпушувача
- ⅔ склянки борошна
- цедра лимона
Манку змішуємо зі сметаною і цукром. В отриману масу додаємо лимонну цедру, борошно і розпушувач. Тісто по консистенції повинно вийти як густа сметана.
На розігріту сковорідку з маслом ложкою викладаємо манну суміш. Обсмажуємо оладки з двох сторін до рум'яності.
Печиво з манної каші
Для цього рецепта краще зварити свіжу манну кашу без грудочок.
- 6 столових ложок манної крупи
- 300 мл молока
- 100 грам борошна
- 200 грам вершкового масла
- 100 грам цукру
- 200 грам кокосової стружки
- ваніль / цедра лимона
В молоко додаємо манку і варимо кашу, постійно помішуючи. Поки вона буде остигати, збиваємо масло з цукром. Додаємо в отриману суміш охололу кашу і кокосову стружку, а також ваніль або цедру. Поступово всипаємо борошно і замішуємо тісто. Воно повинно бути гладким і не липнути до рук. Обертаємо тісто харчовою плівкою і прибираємо на годину в холодильник "відпочити".
З тіста катаємо невеликі кульки. Якщо в приміщенні жарко, то краще викладати їх на дощечку і прибирати в морозилку. Печиво випікаємо 25-30 хвилин при 180 градусах в заздалегідь розігрітій духовці. Прикрасити можна цукровою пудрою або какао.