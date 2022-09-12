Найкращі рецепти з манної каші / фото ua.depositphotos.com

Майже у кожного хоча б раз залишалася вчорашня манна каша, яку не хотілося викидати. З цього продукту можна приготувати величезну кількість незвичайних страв.

Биточки з манної каші

  • 2-3 склянки готової манки
  • 1 яйце
  • сіль і цукор за смаком
  • панірування
  • муки додаємо-скільки візьмуть

У кашу (обов'язково холодну) вливаємо злегка збите яйце, спеції і перемішуємо до однорідності. У масу вмішуємо борошно. Тісто має ліпитися, а не розтікатися в руках. Сковорідку розігріваємо на середньому вогні. Ліпимо биточки, обвалюють в паніровці і обсмажуємо до золотистості. Їх можна подавати з варенням і морозивом.

Запіканка з манної каші

Запіканка із залишків манної каші готується дуже легко і швидко.

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  • 1,5 склянки готової манки
  • 1,5 склянки борошна
  • 2 яйця
  • 4 столові ложки цукру
  • 1 чайна ложка розпушувача

Яйця збиваємо з цукром близько 10 хвилин. Маса стане стійкою, на ній можна буде намалювати смугу, і вона не зникне. Обережно вмішайте манку, розпушувач і борошно. Якщо маса осяде - можна повторно збити міксером. За консистенцією тісто буде як густа сметана.

Духовку нагріваємо до 200 градусів. Форму змащуємо маслом, виливаємо туди тісто і випікаємо близько 40 хвилин. Готовність перевіряємо зубочисткою. Пиріг з манної каші за бажанням прикрашаємо цукровою пудрою.

Оладки з манної каші

Оладки зі старої манної каші швидко завоюють серця ваших домочадців.

  • 200 грам густої манки
  • 125 грам сметани або йогурту без добавок
  • 2 чайні ложки цукру
  • 0,5 чайної ложки розпушувача
  • ⅔ склянки борошна
  • цедра лимона

Манку змішуємо зі сметаною і цукром. В отриману масу додаємо лимонну цедру, борошно і розпушувач. Тісто по консистенції повинно вийти як густа сметана. 

На розігріту сковорідку з маслом ложкою викладаємо манну суміш. Обсмажуємо оладки з двох сторін до рум'яності.

Печиво з манної каші

Для цього рецепта краще зварити свіжу манну кашу без грудочок.

  • 6 столових ложок манної крупи
  • 300 мл молока
  • 100 грам борошна
  • 200 грам вершкового масла
  • 100 грам цукру
  • 200 грам кокосової стружки
  • ваніль / цедра лимона

В молоко додаємо манку і варимо кашу, постійно помішуючи. Поки вона буде остигати, збиваємо масло з цукром. Додаємо в отриману суміш охололу кашу і кокосову стружку, а також ваніль або цедру. Поступово всипаємо борошно і замішуємо тісто. Воно повинно бути гладким і не липнути до рук. Обертаємо тісто харчовою плівкою і прибираємо на годину в холодильник "відпочити".

З тіста катаємо невеликі кульки. Якщо в приміщенні жарко, то краще викладати їх на дощечку і прибирати в морозилку. Печиво випікаємо 25-30 хвилин при 180 градусах в заздалегідь розігрітій духовці. Прикрасити можна цукровою пудрою або какао.

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