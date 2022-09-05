Як замаринувати курку для шашлику і який маринад найсмачніший для цієї страви - дізнайтеся в матеріалі УНІАН.

Курка - просте, зрозуміле і смачне м'ясо. Його може приготувати кожен, а зіпсувати дуже складно. Куряче м'ясо має багато переваг, а основні з них – легко маринується та швидко готується.

При цьому готувати курятину можна як вдома, так і на вулиці. Адже що може бути краще курячого шашлику. Але смак готової страви багато в чому залежить від того, в чому м'ясо маринується.

УНІАН розповість, як замаринувати курку для шашлику і який маринад найсмачніший для цієї страви.

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Раніше УНІАН писав, як правильно готувати шашлик з курки.

Як маринувати курку для шашлику

Все починається з підготовки м'яса. Кілька простих правила допоможуть зберегти ніжність і соковитість м'яса:

Найкраще взяти свіжу курятину. Якщо ж є тільки заморожена, то вона теж підійде. Тоді спочатку курку необхідно розморозити. Краще цього це робити при кімнатній температурі. Ретельно вимити і промакнуть м'ясо паперовим рушником. Не варто додавати сіль в маринад, тому що м'ясо буде сухим. Солити курку краще хвилин за 10 до готування.

Скільки за часом потрібно маринувати курку

Відповідь на це питання залежить від того, що саме ви плануєте готувати. Якщо мова йде не про цілу курці, то м'ясо в маринаді можна залишити лише на пару годин.

Гомілки, стегенця, філе і крильця можна маринувати при кімнатній температурі. Курячі гомілки і стегенця маринуються 2-3 години, а філе і крильцям досить однієї години.

Чи можна залишити курку маринуватися на ніч

Так й ще раз так, якщо потрібно замаринувати цілу курку. Річ в тому, що ціла куряча тушка буде просочуватися маринадом дуже довго, тому її краще залишити маринуватися на ніч в холодильнику.

Для чого додають оцет в маринад

В основі правильного маринаду для курки повинна бути кислота. Вона розм'якшує куряче м'ясо і дозволяє зберегти вологу, що зробить готову страву ніжною.

Раніше часто для маринаду оцет, який звичайно ж розм'якшить м'ясо. Правда, багато кухарів вважають цей метод пережитком радянського минулого. Оцет частот використовують, щоб приховати недоліки неякісного м'яса.

Найкраще маринад для курячого шашлику робити на кефірі, лимонному соці або звичайному йогурті, тому що вони містять кислоту.

Маринад для шашлику з курки на кефірі

Цей простий рецепт дозволить приготувати особливо ніжний курячий шашлик на мангалі. Крім того, це швидкий маринад для курки, так як він швидко готується, а курка в ньому швидко маринується.

Що для цього необхідно:

0,5 кг звичайної цибулі;

3 ст. л. рослинної олії;

0,5 л кефіру;

улюблена приправа для курки, сіль, часник – за смаком.

Приготування

Спочатку поріжте цибулю кільцями і подрібніть часник (якщо ви від нього не вирішили відмовитися).

Додайте до курки овочі, масло, сіль, приправу, кефір і крупно нарізану петрушку і перемішайте. Залиште до двох годин. Далі смажимо курячий шашлик на мангалі до готовності.

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