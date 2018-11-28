Корумпованість міської влади призвела до екокатастрофи на Львівщині – екологи

Фахівці "Ради з екологічної безпеки" пропонували залучити інвестиції для будівництва сміттєпереробного заводу ще в 2014 році.

Якби міська влада Львова почула пропозиції фахівців-екологів щодо залучення іноземних інвестицій для побудови сміттєпереробного заводу та рекультивації сміттєзвалищ, то людських жертв та екологічної трагедії на Львівщині у 2016 році вдалося б уникнути.

Про це 27 листопада на прес-конференції в УНІАН заявив Голова громадської організації «Рада з екологічної безпеки», екс-голова Державної інспекції України з питань захисту прав споживачів Сергій Орєхов.

Як виявилося, фахівці «Ради з екологічної безпеки» зверталися до муніципальної влади Львова з пропозиціями залучення інвестицій фінського інвестиційного фонду для побудови сміттєпереробного заводу та рекультивації сміттєзвалищ ще в 2014 році. Але екологів не почули.

Орєхов зазначив, що саме корумпованість міської влади поставила під загрозу екологічну безпеку мешканців Львова.

«Без подолання корупції неможливо забезпечити сталий розвиток суспільства. І ось вам приклад, як корупція загрожує якості життя громадян. Міський голова Львова Садовий призвів місто до екологічної катастрофи. Від корумпованого чиновника зазнали втрат мешканці усієї Львівщини. Вважаю, що винні мають бути притягнуті до відповідальності за тих людей, які загинули в травні 2016 року», - наголосив Сергій Орєхов.

Нагадаємо, що 28 травня 2016 року загорілося Грибовицьке сміттєзвалище під Львовом. Сміттєва гора тріснула і від неї відкололася брила об'ємом близько 100 тис. кубометрів сміття, яка впала на пожежників, котрі гасили пожежу. Наступного дня вдалось дістати з-під завалів тіла рятувальників 28-річного Богдана Юнка, 29-річного Юрія Рудого й 33-річного Андрія Вненкевича. Тіло еколога із ЛКП «Збиранка» Олександра Бутіна так і не знайшли. Справу щодо службової недбалості посадовців Львівської міської ради Генеральна прокуратура в березні 2017 року передала у Тернопільську прокуратуру. За словами першого заступника прокурора Львівщини Олександра Русецького, це трапилось через появу у ЗМІ звинувачень щодо необ’єктивного розслідування справи. Тоді ж представник прокуратури висловив переконання, що до кінця 2017 року можна очікувати на судові вироки, які встановлять винних у Грибовицькій трагедії. Однак, незважаючи на це, міського голову Львова Андрія Садового так і не притягнули до відповідальності за дії, які призвели до загибелі людей та екологічної катастрофи.