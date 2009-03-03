СБУ розпочала перевірку банків, які спекулюють на курсі валют
15:12, 03 березня 2009Право
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Національну валюту захищатимуть
Служба безпеки України розпочала перевірку ряду банків, які спекулюють на курсі валют.
Як передає кореспондент УНІАН, по це сьогодні на брифінгу в Києві журналістам повідомила начальник прес-центру СБУ Марина ОСТАПЕНКО.
«СБУ почала перевірку цих банків. СБУ вживає всіх заходів, передбачених законом, щоб банки, які дискредитують банківську систему, не спекулювали на завищеному курсі іноземних валют… А навпаки, захищали національну валюту», - сказала вона.
При цьому вона запевнила, що СБУ зробить усе можливе для того, щоб припинити ці спекуляції.
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