СБУ розпочала перевірку банків, які спекулюють на курсі валют

Служба безпеки України розпочала перевірку ряду банків, які спекулюють на курсі валют.

Як передає кореспондент УНІАН, по це сьогодні на брифінгу в Києві журналістам повідомила начальник прес-центру СБУ Марина ОСТАПЕНКО.

«СБУ почала перевірку цих банків. СБУ вживає всіх заходів, передбачених законом, щоб банки, які дискредитують банківську систему, не спекулювали на завищеному курсі іноземних валют… А навпаки, захищали національну валюту», - сказала вона.

При цьому вона запевнила, що СБУ зробить усе можливе для того, щоб припинити ці спекуляції.